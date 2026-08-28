Hapoel iz Jerusalima suočio se sa velikim problemom pred početak nove sezone, pošto je Džered Harper doživeo težu povredu palca.
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Američki plejmejker pokidao je ligament palca na treningu, zbog čega mu predstoji pauza između tri i pet meseci.
Harper bi mogao da propusti čitav ostatak 2026. godine i gotovo polovinu predstojeće sezone.
Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Njegovo odsustvo predstavlja ogroman udarac za ekipu Saše Obradovića. Harper je dvostruki osvajač priznanja za najkorisnijeg igrača Evrokupa i jedan od najvažnijih košarkaša izraelskog tima.
Srpski trener sada će morati da pronađe način da nadomesti Harperov uticaj na organizaciju igre i produkciju u napadu. Najveću odgovornost mogli bi da preuzmu Džejlin Smit i Šejk Milton, nekadašnji košarkaši Partizana.
Hapoel je sastavio ambiciozan tim za predstojeću sezonu, ali će barem u njenom prvom delu morati bez jednog od svojih glavnih aduta.
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