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Američki plejmejker pokidao je ligament palca na treningu, zbog čega mu predstoji pauza između tri i pet meseci.

Harper bi mogao da propusti čitav ostatak 2026. godine i gotovo polovinu predstojeće sezone.

Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Njegovo odsustvo predstavlja ogroman udarac za ekipu Saše Obradovića. Harper je dvostruki osvajač priznanja za najkorisnijeg igrača Evrokupa i jedan od najvažnijih košarkaša izraelskog tima.

Srpski trener sada će morati da pronađe način da nadomesti Harperov uticaj na organizaciju igre i produkciju u napadu. Najveću odgovornost mogli bi da preuzmu Džejlin Smit i Šejk Milton, nekadašnji košarkaši Partizana.

Hapoel je sastavio ambiciozan tim za predstojeću sezonu, ali će barem u njenom prvom delu morati bez jednog od svojih glavnih aduta.

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