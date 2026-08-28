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Košarkaška reprezentacija Gruzije, koju sa klupe predvodi srpski trener Aleksandar Džikić, ubedljivo je savladala Crnu Goru 101:74 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Tornike Šengelija sa 24 poena, dok je Goga Bitadze dodao 23 poena uz osam skokova.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Džikić na klupi Gruzije na Eurobasketu 2025 Foto: Pawel Pietranik / imago stock&people / Profimedia, REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia, diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Odličnu partiju pružio je i Sandro Mamukelašvili, koji je meč završio sa 17 poena, sedam skokova, šest asistencija i dve ukradene lopte.

Mamukelašvili je iz igre šutirao 6/13, pogodio dve trojke iz pet pokušaja, a imao je i najbolji plus-minus na utakmici, +36.

Značajan doprinos pobedi dao je i Markiz Rid sa 12 poena, osam asistencija i čak pet ukradenih lopti.

Ovim trijumfom Gruzija je popravila učinak na 4-3 u Grupi I druge faze kvalifikacija i izjednačila se upravo sa Crnom Gorom.

Prve tri selekcije iz grupe izboriće plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.

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