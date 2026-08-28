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Košarkaši Srbije predvođeni Nikolom Jokićem dočekali su selekciju Islanda u Beogradskoj areni u kvalifikacijama za plasman na Mundobasket 2027.

As Denvera i naše selekcije je imao veliku podršku u vidu svoje supruge i dece, koji pored terena bodre naše momke.

Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

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Jokićeva supruga i deca na meču Srbija - Island Izvor: Kurir

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Srbija - Island, kvalifikacije za Mundobasket 2027 Izvor: Kurir