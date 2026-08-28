Predivna slika iz Beogradske arene.
lepo
VELIKA PODRŠKA! Supruga i deca Nikole Jokića bodre Srbiju u Areni, prelepe scene! (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaši Srbije predvođeni Nikolom Jokićem dočekali su selekciju Islanda u Beogradskoj areni u kvalifikacijama za plasman na Mundobasket 2027.
As Denvera i naše selekcije je imao veliku podršku u vidu svoje supruge i dece, koji pored terena bodre naše momke.
Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Pogledajte!
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši