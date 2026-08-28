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Košarkaši Srbije pregazili su Island sa 102:73 u kvalifikacijama za Mundobasket, a u Beogradskoj areni dominirao je novi-stari igrač Partizana Nikola Tanasković.

Tanasković, koji je nedavno pojačao crno-bele, razbio je Island ubacivši 23 poena uz pet skokova i bio bez dileme najbolji akter u pobedi našeg nacionalnog tima.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Svojom energijom, čvrstinom i sigurnošću u igri pod košem pravio je velike probleme protivniku, dok je u ključnim momentima pokazao karakter i kvalitet.

Njegova partija posebno može da raduje navijače Partizana, koji će u narednom periodu dobiti igrača sposobnog da donese dodatnu čvrstinu i agresivnost u reketu.

Ukoliko nastavi u ritmu koji je pokazao protiv Islanda, crno-beli će imati ozbiljno pojačanje za predstojeću sezonu.

Tanasković je poslao jasnu poruku - u Partizan stiže spreman i motivisan, a navijači imaju razloga za zadovoljstvo.

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