AKO SE PO JUTRU DAN POZNAJE! Partizan je doveo strašno pojačanje!
Košarkaši Srbije pregazili su Island sa 102:73 u kvalifikacijama za Mundobasket, a u Beogradskoj areni dominirao je novi-stari igrač Partizana Nikola Tanasković.
Tanasković, koji je nedavno pojačao crno-bele, razbio je Island ubacivši 23 poena uz pet skokova i bio bez dileme najbolji akter u pobedi našeg nacionalnog tima.
Svojom energijom, čvrstinom i sigurnošću u igri pod košem pravio je velike probleme protivniku, dok je u ključnim momentima pokazao karakter i kvalitet.
Njegova partija posebno može da raduje navijače Partizana, koji će u narednom periodu dobiti igrača sposobnog da donese dodatnu čvrstinu i agresivnost u reketu.
Ukoliko nastavi u ritmu koji je pokazao protiv Islanda, crno-beli će imati ozbiljno pojačanje za predstojeću sezonu.
Tanasković je poslao jasnu poruku - u Partizan stiže spreman i motivisan, a navijači imaju razloga za zadovoljstvo.
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