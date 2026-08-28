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„Zmajevi“ su u prvom kolu druge faze kvalifikacija za Mundobasket savladali Italiju sa 78:76 i tako napravili ogroman korak ka iznenađenju, ali i direktno pomogli reprezentaciji Srbije, koji su slavili nad Islandom.

Italijani su sada na skoru 5-2, koliko imaju i „Orlovi“, pa će njihov međusobni duel u ponedeljak, 31. avgusta, imati ogroman značaj. Srbija i Italija sastaju se od 19.30 u Pezaru, a posle ovog ishoda situacija u grupi postala je znatno povoljnija za srpski tim.

Junak velikog trijumfa Bosne i Hercegovine bio je Jusuf Nurkić. Iskusni centar odigrao je maestralno i meč završio sa dabl-dabl učinkom – 25 poena i čak 14 skokova.

Pored Nurkića, odličan doprinos dali su i Kamenjaš sa 13, Alibegović sa 12 i Garza sa 10 poena.

Kod Italije su najefikasniji bili Simone Fontekio i Nico Mannion sa po 14 poena, dok je Nikola Meli utakmicu završio sa devet poena.

Tuzla je tako slavila veliku pobedu, a Srbija je dobila dodatni vetar u leđa pred ključni okršaj sa Italijanima.