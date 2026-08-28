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Turska je utakmicu otvorila serijom 8:0, a već sredinom prve četvrtine imala je dvocifrenu prednost – 14:2.

1/11 Vidi galeriju Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Litvanija nije uspevala da pronađe odgovor na agresivnu igru domaće selekcije, pa je na veliki odmor otišla sa ogromnim zaostatkom od 21 poena (55:34).

Slična priča i u nastavku.

U jednom trenutku bilo je čak 68:40, čime je praktično bilo jasno da će ekipa Ergina Atamana upisati ubedljivu pobedu.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džedi Osman sa 22 poena, šest skokova i tri ukradene lopte, dok je Omer Jurtseven dodao 17 poena. Šehmus Hazer je imao 10 poena i šest asistencija.

Kod Litvanije su se istakli Osvaldas Olisevičijus sa 11 poena, dok su Matas Jogela i Augustas Marčulionis postigli po 10.





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Turska je tako nastavila savršen niz i sada ima 7-0, dok je Litvanija na 3-4 i dodatno je zakomplikovala svoju situaciju u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo.

Ovaj rezultat odgovara i Srbiji kojoj je Litvanija jedan od glavnih rivala u borbi za Svetsko prvenstvo.

Izabranici Rima Kurtinaitisa moraće što pre da zaborave ovaj meč, jer ih već u ponedeljak očekuje važan duel u Viljnusu protiv Bosne i Hercegovine.

Turska će istog dana gostovati Islandu.