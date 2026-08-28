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Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je ubedljivu pobedu nad Islandom rezultatom 102:73 u kvalifikacijama za Mundobasket, a nakon utakmice viđena je i jedna posebno lepa scena u Beogradskoj areni.

"Orlovi" su od samog početka kontrolisali utakmicu i na kraju potpuno zasluženo stigli do ubedljivog trijumfa. Srbija je odigrala sigurnu i kvalitetnu utakmicu, a razlika u kvalitetu došla je do izražaja kako je meč odmicao.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ipak, ono što je usledilo nakon poslednjeg zvuka sirene privuklo je posebnu pažnju.

Nikola Jokić je po završetku utakmice otišao do svoje porodice, koja ga je bodrila sa tribina Beogradske arene. Najemotivniji trenutak usledio je kada je srpski as prišao svojoj ćerki Ognjeni i uzeo je u naručje.

Kamere su zabeležile prelepe scene Jokića sa porodicom, dok je Arena slavila novu pobedu reprezentacije Srbije. Posle velikog trijumfa na parketu, usledio je trenutak koji je pokazao onu drugu, porodičnu stranu jednog od najboljih košarkaša sveta.

Jokiću su podrška porodice i najbližih očigledno mnogo značili, a susret sa ćerkom nakon utakmice bio je jedan od najlepših trenutaka večeri.

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