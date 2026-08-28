Nikola Jokić zna šta nije valjalo protiv Islanda.
Košarka
JOKIĆ VEĆ MISLI NA ITALIJU: Pobedili su nas više puta u bitnim utakmicama...
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Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu Island 102:73 (25:27, 27:15, 18:19, 32:12), u utakmici sedmog kola Grupe J u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Nikola Jokić dodao je šest poena, 13 skokova i šest asistencija.
- Nismo pokazali dovoljno energije na početku i onda je celo drugo poluvreme bilo sve kako treba i zalaganje je bilo kako treba i onda smo pobedili - rekao je Jokić.
Potom, upitan je da li ima pritiska zbog toga što je kapiten.
- To je dodatno dobar osećaj, sigurno je drugačije nego kad nisi kapiten i u smislu pritiska nekog i svega - ističe Jokić.
Dotakao se i Italije koja je sledeći rival.
- Kada pogledamo kroz istoriju, pobedili su nas više puta u bitnim utakmicama i idemo tamo motivisani.
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