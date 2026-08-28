Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije demolirala je selekciju Islanda sa 102:73 u kvačifikacijama za Mundobasket.

Posle meča odigranog u Beogradskoj areni javnosti se obratio selektor "orlova" Dušan Alimpijević:

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

- Očigledno, prvu četvrtinu nismo odigrali kako smo želeli, što nije uobičajeno kada igramo ovde, pred ovom publikom. Nije tipična takva košarka, ali smo znali da moramo da ih držimo odvojeno od otvorenog terena, da moramo da se držimo plana i da će rezultat doći. U tri četvrtine spustili smo protivnika na ispod 20 poena, što je bilo jako dobro. Tu nije bio problem u našoj odbrani, već u nekim drugim stvarima. Znali smo da moramo da ih spustimo na ispod sedam trojki, da ne igramo u tranziciji sa njima. Treba da znamo da su Islanđani dobili Italiju i Litvaniju, ovo je jedna atipična ekipa i teško je za igrače da pronađu svoj ritam. Ali, ne sećam se da je neko skoro pobedio Island sa 30 razlike... Nije bilo možda lepo, ali je bilo efikasno za nas i jako bitno.

- Zadovoljni smo rezultatom, specifični su prozori i specifična je potrošnja igrača. Imali smo u julu 2/2, pa sada još jednu pobedu u kvalifikacijama, to je kontinuitet koji zadovoljava i voleo bih da se tako nastavi. Samo su važne pobede i plasman na Mundobasket. Island zna da bude nezgodna, a naruku nam idu rezultati ove druge dve utakmice, odnosno pobede Turske i BIH nad Litvanijom i Italijom. Sećamo se kako je bilo na početku kvalifikacija, kako smo okrenuli Švajcarsku posle -23, a onda i rolerkoster protiv Bosne tamo, šta je sve bilo... Možda će nam te dve utakmice biti na kraju jako važne.

- Zadovoljan sam posle svake pobede, ali ništa još nismo uradili. Bitno je da u dobrom raspoloženju idemo u Italiju. Za jedno 100 odsto sam smireniji nego što je u klubu, ovde ljudi razumeju jezik, postoji odgovornost za funkciju koju obavljam. Srećan sam sa svojim stručnim štabom, ovo mi je velika ljubav, ljudi se dobro ponašaju, pristupaju ozbiljno... Biće pobeda i poraza, ali moramo da čuvamo kult reprezentacije... Malo ljudi zna da je Jovan Novak bio pod infuzijama, čovek je izašao na trening direktno iz sobe, bio je na antibioticima, pristao je da nam bude tu i pruži nam jači trening. Đurišić, Davidovac i Novak su nam bili van treninga, zbog čega nismo mogli da radimo mnogo prethodnih dana, ali sve to pokazuje koliku momci imaju želju da pomognu ekipi.

00:17 Srbija - Island, kvalifikacije za Mundobasket 2027 Izvor: Kurir

Sledi utakmica sa Italijom sa kojom godinama igramo jako intenzivne i zanimljive mečeve.

- Oni očigledno imaju poslednjih godina recept kako da igraju sa Srbijom. Mi ćemo probati da nađemo rešenja, ne znam da li Italijanima sada neko fali. Priprema će biti bazirana na ovoj utakmici sa BIH, jer ovo je najsvežije i razlikuje se od prošlih mečeva kvalifikacija baš zbog jačine italijankog tima.

Prokomentarisao je selektor i činjenicu da je za ovo okupljanje stručni štab bio nešto drugačiji nego ranije. Tu su bili Stevan Mijović i Marko Barać umesto Tomislava Tomovića, Vladimira Jovanovića i Mikice Bogićevića.

- Imao sam sreću da ljudi koje sam pozvao pristanu da budu u stručnom štabu. Uradili smo to bez ega, koji je kod nas dobro poznat. Svi smo uradili dobar posao, mladi i perspektivni treneri treba da budu deo stručnog štaba. Biće promena, to je jasno. Na prvom okupljanju smo imali trojicu pomoćnika koji su danas postali glavni treneri svojih timova. Imamo jako talentovane trenere. Oba stručna štaba su jako kvalitetna i talentovana - rekao je Alimpijević.

Srbija sada ima skor 5-2 kao i Italija, protiv koje se sastajemo u ponedeljak od 19.30 u Pezaru.

BONUS VIDEO: