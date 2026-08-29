Slušaj vest

Kakva Srbija? Moćna Srbija! Ovo je najbolji opis susreta u kom su "orlovi" rezultatom 102:73 demolirali selekciju Islanda u prvom kolu drugog kruga kvalifikacija za Mundobasket.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Islanđani su pružili otpor u prvoj i trećoj četvrtini, ali je četa Dušana Alimpijevića bila dominantna u drugoj i četvrtoj, te je stigla do velike pobede. Ko je propustio meč - ovaj snimak mora da pogleda! Evo najzanimljivijih detalja sa utakmice Srbija - Island...

Šta se sve dešavalo na meču?

Srbija nije dobro ušla u meč, mučili su se Orlovi protiv motivisanog rivala koji je uglavnom bio u vođstvu nakon prve deonice.

Orlovi su dodali gas u drugoj deonici, zategli odbranu, razigrali su Tanasković i Jović i brzo stekli dvocifrenu prednost.

Zanimljivo je da je najbolji igrač Srbije Nikola Jokić u prvom poluvremenu upisao samo dva poena Na poluvremenu je bilo 52:42 za Srbiju.

U trećoj deonici ravbnopravna borba, blistali su Tanasković sa jedne i Fridriksen sa druge strane. Pred poslednju deonicu rezultat je bio 70:61.

A u poslednjoj četvrtini rafalna paljba i egzibicija Srbije, prednost je išla do maksimalnih +27, 98:71. Na kraju više nego zaslužena i ubedljiva pobeda Srbije.

Na ovom meču najefikasniji kod Srbije bio je Nikola Tanasković sa 23 poena. Pratili su ga Jović sa 21 i Gudurič sa 17 poena. Nikola Jokić postigao je svega četiri poena na ovom meču, ali nije bilo potrebe da forsira.

Kod Islanda istakli su Fridriksen sa 19 i Hermanson sa 18 poena.

BONUS VIDEO: