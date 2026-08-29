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Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Island rezultatom 102:73 i, uz poklapanje ostalih rezultata, napravila veliki korak ka plasmanu na Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Porazi Italije i posebno Litvanije ostavili su naš tim na dve pobede iznad prvih pratioca ispod crte na tabeli grupe J. Napadački se posebno istakao Nikola Tanasković sa 23 poena i pet skokova. Nikola Jović dodao je 21 poen, dok je Marko Gudurić upisao 17 poena uz šest asistencija.

Nikola Jokić bio je potpuno podređen timu - u Beogradskoj areni zabeležio je po šest poena i asistencija, uz 13 uhvaćenih lopti.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Susret u holu Beogradske arene

Najbolji srpski košarkaš oduševio je prisutne i nakon utakmice. Košarkaški savez Srbije objavio je snimak iz hola dvorane koji je ubrzo privukao veliku pažnju.

Isak, sin prerano preminulog košarkaškog komentatora Edina Avdića, čekao je Jokića - igrača s kojim je njegov otac, prepoznatljivi glas regionalne košarke, uradio brojne intervjue.

Jokić je dočekao dečaka sa osmehom, a Isak mu je pokazao da nosi majicu Denver Nagetsa sa njegovim prezimenom.

Nikola ga je zagrlio uz reči:

"Gde si, legendo!"

Pre fotografisanja, Isak je simpatično prokomentarisao:

"Koliki si!"

Zatim je usledila i emotivna poruka dečaka:

"Hajde, pa da osvojite zlato!"

Ko je bio Edin Avdić?

Edin Avdić je dugi niz godina radio kao komentator na TV Arena sport, gde je bio prepoznatljiv po zajedničkim prenosima sa Nenadom Kostićem. Vest o njegovoj smrti 3. juna potresla je čitav region.

Bio je izuzetno cenjen zbog detaljnog poznavanja košarke, analitičkog pristupa i emotivnog načina prenošenja utakmica. Pored direktnih prenosa, ostavio je dubok trag kroz košarkaške emisije i podkaste u kojima je analizirao NBA, Evroligu i regionalnu košarku.

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