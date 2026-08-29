Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Novi šokovi potresaju kvalifikacije za Mundobasket. Nakon iznenađujućeg poraza Grčke od Ukrajine i pobede Bosne i Hercegovine nad Italijom, poklekla je i reprezentacija Španije.

Španci su u oslabljenom sastavu, bez velikog broja ključnih igrača, poklekli na svom terenu pred Portugalom, koji je predvođen NBA zvezdom Nimijasom Ketom slavio rezultatom 95:88.

1/4 Vidi galeriju Španija - Portugal košarka Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

Ovim ishodom situacija u Grupi I postala je izuzetno napeta, pa se sve ekipe i dalje nadaju plasmanu dalje. Španija i Ukrajina trenutno imaju po pet pobeda, sledi grupa timova sa po četiri trijumfa, Crna Gora, Portugal i Gruzija, dok je Grčka na tri pobede. U narednom kolu snage će odmeriti Grčka i Španija, Crna Gora dočekuje Ukrajinu, dok će Portugal ugostiti Gruziju.

Učinak igrača na meču

Pobednički tim Portugala predvodio je Trevion Vilijams sa 22 poena. Ventura je postigao 19 poena uz 4 skoka, dok je Nimijas Keta zabeležio 16 poena i 9 skokova. Dvocifreni su bili i Prej sa 15, odnosno Lišboa sa 11 poena.

U redovima Španije najefikasniji je bio Dario Brizuela sa 19 poena. Kardenjas je upisao 18, Đoel Para 17, dok je Adaj Mara utakmicu završio sa 12 poena i 6 skokova.

BONUS VIDEO: