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Slučaj koji je mesecima privlačio veliku pažnju javnosti dobio je zvaničnu potvrdu. Nekadašnji drugi pik sa NBA drafta i jedno od najzvučnijih pojačanja u istoriji kluba, Džabari Parker, definitivno se ne nalazi u planovima Partizana za predstojeću sezonu.

Iako je stigao u Beograd na početak priprema i ima važeći ugovor za narednu godinu kao jedan od najplaćenijih igrača u timu, izjave trenera Đoana Penjaroje otklonile su sve nedoumice. Amerikanac trenutno trenira odvojeno od ekipe, dok klub i njegovi agenti rade na pronalaženju rešenja za raskid saradnje.

1/14 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Parker je u Humsku došao prošlog leta na izričito insistiranje Željka Obradovića, ali nije uspeo da opravda očekivanja i preuzme ulogu nosioca igre. Zbog toga je u drugoj polovini sezone poslat na pozajmicu u Huventud. Iako je u Španiji nagovestio svoj kvalitet, Badalona nije mogla da zadrži nekadašnju zvezdu Milvoki Baksa zbog njegovih visokih primanja u Beogradu.

Šef stručnog štaba crno-belih, Đoan Penjaroja, u intervjuu za Mozzart Sport razjasnio je status krilnog centra i stavio tačku na dalja nagađanja.

"Nije ovo laka situacija. Nadam se da možemo da je rešimo brzo, pre svega zbog kluba, ali i zbog samog Džabarija. On je dobar momak", rekao je Penjaroja.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Trener Partizana je potvrdio da se tim gradi bez američkog košarkaša.

"Ono što mogu da objasnim jeste da pravimo ekipu bez Parkera za narednu sezonu. To je potpuno jasno. On ima važeći ugovor, a ja izuzetno poštujem ovakve situacije i poštujem Džabarija, ponavljam, on je dobar momak. Ipak, potpuno je jasno da sklapamo tim bez njega."

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