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Dve legende evropske košarke, Rus i Srbin, zajedno su, u periodu od 2011. do 2014. godine igrali za CSKA iz Moskve.

Andrej Voroncevič i Nenad Krstić su se sreli tokom pauze između dva poluvremena utakmice Srbija - Island, a iskoristili su priliku da se prisete zajedničkih uspomena.

Kratak razgovor je očigledno prijao obojici, ruski košarkaš je u jednom trenutku napravio video poziv kako bi nekome pokazao da se nalazi u društvu čuvenog srpskog centra.

Sve je izgledalo simpatično, a deluje da je i "pao" dogovor za neke naredne "akcije". Voroncevič sada igra za Zenit koji je u Beograd stigao 24. avgusta kako bi odradio pripreme za narednu sezonu.

Pogledajte susret Krstića i Voronceviča:

Ko je Andrej Voroncevič?

Andrej Voroncevič je jedan od najtrofejnijih ruskih košarkaša svoje generacije. Iako možda nije bio među najvećim evropskim zvezdama u smislu individualne popularnosti, Voroncevič je tokom karijere izgradio impresivan trofejni bilans i ostavio dubok trag u evropskoj košarci.

Najveći deo karijere proveo je u CSKA Moskvi, za koji je nastupao čak 14 godina. Sa ruskim velikanom je osvojio tri titule Evrolige i veliki broj domaćih trofeja.

1/8 Vidi galeriju Andrej Voroncevič, ruski košarkaš Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©

Rođen je 17. jula 1987. godine u Omsku, u Rusiji, visok je 207 centimetara i igra na poziciji krilnog centra.

Košarku je počeo da igra u Novosibirsku, gde je prošao mlađe kategorije Lokomotive, a za prvi tim je debitovao tokom sezone 2005/06. Njegov talenat vrlo brzo je privukao pažnju jednog od najvećih ruskih klubova.

Već narednog leta napravio je ogroman korak u karijeri – prešao je u CSKA.

14 godina u CSKA

Voroncevičev period u CSKA predstavlja centralni deo njegove karijere.

U Moskvi je proveo čak 14 sezona, od 2006. do 2020. godine, što je samo po sebi dovoljno da pokaže koliko je klub imao poverenja u njega. Tokom tog perioda je postao jedan od simbola dugotrajnosti i kontinuiteta u jednoj od najjačih evropskih ekipa.

Sa CSKA je osvojio:

3 Evrolige – 2008, 2016. i 2019.

13 titula prvaka Rusije

9 titula VTB lige

2 Kupa Rusije

Posebno je zanimljivo da je između prve i druge titule Evrolige prošlo čak osam godina. Voroncevič je tako bio deo CSKA generacija koje su osvajale evropski tron u potpuno različitim periodima.

Za CSKA je odigrao 274 utakmice u Evroligi, uz ukupno 1.535 poena i 847 skokova.

Specifična uloga i odlazak

Voroncevič nije bio klasična superzvezda oko koje se gradila čitava ekipa, ali je upravo njegova svestranost bila jedan od razloga zbog kojih je toliko dugo opstao u CSKA.

Mogao je da doprinese u različitim segmentima igre, a posebno se isticao u odbrani i šutu za tri poena.

U sezoni 2014/15. dobio je čak tri velika priznanja u VTB ligi – proglašen je za najboljeg defanzivca, najboljeg ruskog igrača i MVP-ja finala.

To dovoljno govori o tome koliko je cenjen bio među trenerima i saigračima.

Posle neverovatnih 14 godina u Moskvi, Voroncevič je 2020. napustio CSKA.

Nakon kraće pauze, karijeru je nastavio u Nižnjem Novgorodu, a zatim je od 2021. do 2023. igrao za UNIKS Kazanj.

U UNIKS-u je uspeo da osvoji još jedan veliki trofej – VTB ligu i rusko prvenstvo 2023. godine. Nakon toga je ponovo nastupao za Nižnji Novgorod, da bi 2024. godine prešao u Zenit iz Sankt Peterburga.

Jedan od najboljih pokazatelja Voroncevičeve važnosti za CSKA jeste podatak da je dugo bio igrač sa najviše uzastopnih sezona u klubu.

U periodu kada je klub gotovo svake godine napadao evropski tron, Voroncevič je ostajao deo ekipe, prolazio kroz smene generacija i sarađivao sa velikim brojem trenera i vrhunskih igrača.

Posebno je impresivno što je nastupio na čak devet Final Four turnira Evrolige, čime se svojevremeno izjednačio sa nekim od najvećih imena evropske košarke.

Reprezentacija Rusije

Važan deo karijere Andreja Voronceviča predstavlja i reprezentacija Rusije.

Debitovao je na velikim takmičenjima još kao mladi igrač, a bio je deo ruske selekcije koja je nastupila na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine.

Najveći reprezentativni uspeh ostvario je na Evropskom prvenstvu 2011, kada je Rusija osvojila bronzanu medalju. Voroncevič je nastupao i na svetskim prvenstvima 2010. i 2019. godine, kao i na evropskim prvenstvima 2009, 2015. i 2017.

Andrej Voroncevič – privatni život

Voroncevič je tokom karijere uglavnom izbegavao da svoj privatni život stavlja u prvi plan.

Poznato je da je porodičan čovek i otac, a o porodici je povremeno govorio u intervjuima. Njegov život van parketa nije bio obeležen velikim skandalima, već je uglavnom bio posvećen košarci, porodici i obrazovanju.

Zanimljivo je da košarka nije bila jedina stvar koja ga je zanimala tokom odrastanja. Kao dečak se oprobao u više sportova pre nego što se potpuno posvetio košarci.

U njegovom slučaju, put do vrhunskog sporta nije bio priča o trenutnom uspehu, već o dugom razvoju i postepenom napretku.

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