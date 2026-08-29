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Mediteranske igre su donele odluku da na žrebu ne razdvoje Srbiju i pomenutu selekciju lažne države, a obe reprezentacije su izvučene u grupu C.

Međutim, do utakmice neće doći, pošto je Srbija odlučila da se povuče.

"Reprezentacija Kosova u basketu 3x3, u muškoj konkurenciji, započeće takmičenje na Mediteranskim igrama Taranto 2026 29. avgusta protiv Portugala, nakon poslednjih promena u rasporedu takmičenja. Meč Kosovo - Srbija, koji je trebalo da bude odigran istog dana, neće biti odigran nakon što je Srbija odustala od takmičenja. Kao rezultat toga, Grupu C sada čine Kosovo, Portugal i Turska, a dve prvoplasirane ekipe plasiraće se u četvrtfinale", saopštio je Košarkaški savez tzv. Kosova.

Žreb za 3x3 turnir na Mediteranskim igrama u Tarantu je održan 31. jula, a iako FIBA u svojim takmičenjima zabranjuje spajanje naše reprezentacije sa pomenutom, organizatori su odlučili da to ne urade.

Predsednik Koordinacionog odbora Mediteranskih igara u Tarantu Stavri Belo izjavio je još prilikom žreba da je osnovna ideja sporta "povezivanje ljudi" i izrazio uverenje da će biti pronađeno najbolje rešenje u vezi sa mogućim duelom košarkaških reprezentacija Srbije i Kosova na Mediteranskim igrama, kao i da neće biti incidenata.