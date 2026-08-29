SRBIJA SE POVUKLA SA TAKMIČENJA ZBOG TZV. KOSOVA! Naša reprezentacija odbila da igra protiv selekcije lažne države!
Mediteranske igre su donele odluku da na žrebu ne razdvoje Srbiju i pomenutu selekciju lažne države, a obe reprezentacije su izvučene u grupu C.
Međutim, do utakmice neće doći, pošto je Srbija odlučila da se povuče.
"Reprezentacija Kosova u basketu 3x3, u muškoj konkurenciji, započeće takmičenje na Mediteranskim igrama Taranto 2026 29. avgusta protiv Portugala, nakon poslednjih promena u rasporedu takmičenja. Meč Kosovo - Srbija, koji je trebalo da bude odigran istog dana, neće biti odigran nakon što je Srbija odustala od takmičenja. Kao rezultat toga, Grupu C sada čine Kosovo, Portugal i Turska, a dve prvoplasirane ekipe plasiraće se u četvrtfinale", saopštio je Košarkaški savez tzv. Kosova.
Žreb za 3x3 turnir na Mediteranskim igrama u Tarantu je održan 31. jula, a iako FIBA u svojim takmičenjima zabranjuje spajanje naše reprezentacije sa pomenutom, organizatori su odlučili da to ne urade.
Predsednik Koordinacionog odbora Mediteranskih igara u Tarantu Stavri Belo izjavio je još prilikom žreba da je osnovna ideja sporta "povezivanje ljudi" i izrazio uverenje da će biti pronađeno najbolje rešenje u vezi sa mogućim duelom košarkaških reprezentacija Srbije i Kosova na Mediteranskim igrama, kao i da neće biti incidenata.
"Što se tiče žreba, koliko ja znam, ovo nije prvi put da se Kosovo i Srbija sastaju u sportu, možda ne u basketu, ali u drugim disciplinama. U ovom periodu nije bilo takvih slučajeva. To može da se dogodi, na primer, u džudou i drugim individualnim sportovima. Bilo je takvih susreta. Nemam informacije iznutra, jer je to u nadležnosti Organizacionog komiteta, koji će odlučiti kako će ovo pitanje biti rešeno. Svakako će biti pronađeno rešenje. Osnovna ideja je da sport približava ljude i nema razloga za izuzetke jednih u odnosu na druge, ali sam uveren da će u ovom slučaju biti pronađeno pozitivno rešenje. Neće biti incidenata. Moguće je i da postoji mogućnost promene žreba. Pošto su obe strane prihvatile da budu deo takmičenja, ne verujem da će odbiti da igraju. Ipak, sačekajmo da vidimo kako će ovo pitanje biti rešeno na sastanku komiteta", rekao je Belo.