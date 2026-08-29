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Partizan je tokom ovog prelaznog roka doveo dvojicu dosadašnjih košarkaša Virtusa. Iako je dolazak Luke Vildoze privukao najveću pažnju javnosti, izuzetno važan posao predstavlja i angažovanje Alesandra Pajole, koji stiže kao jedno od ključnih pojačanja na poziciji organizatora igre.

Italijanski reprezentativac se u razgovoru za zvanične klupske kanale obratio navijačima i izneo prve utiske po dolasku u Beograd:

"Sve je odlično, okruženje je sjajno. Svi su raspoloženi, pozitivni i srećan sam zbog toga. Deluje da sve ide u dobrom smeru i uzbuđen sam zbog naredne sezone."

1/8 Vidi galeriju Košarkaš Virtusa i reprezentativac Italije - Alesandro Pajola Foto: Valentino Orsini/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, Michele Nucci/LiveMedia / ipa-ag / PA Images / Profimedia, Sergio Mazza / imago sportfotodienst / Profimedia

Pajola je naglasio da mu prilagođavanje olakšava prisustvo dosadašnjeg saigrača iz Bolonje, Luke Vildoze:

"Mnogo godina igramo jedni protiv drugih, a važno mi je što imam Luku ovde, koji mi je prošle godine bio saigrač. Znamo se van terena i na njemu, stvorili smo određenu hemiju. Vildoza je neverovatan igrač, asistent i poenter. Tek nekoliko nedelja smo zajedno, a svi su dobri momci."

Novi plejmejker crno-belih poručuje da je spreman da preuzme bilo koju ulogu koju od njega bude zahtevao stručni štab:

"Uloga nije bitna, to uvek može da se menja. Ovde sam kako bih pomogao ekipi da pokušamo da pobedimo na svakoj mogućoj utakmici. Na raspolaganju sam treneru i stručnom štabu da rade šta god su zamislili. Košarka je takva da sada nema specifičnih uloga, što je ranije bio slučaj. Sve se menja iz meča u meč i moraš da se prilagodiš. Tu sam da dam svojih 100 posto, bilo da igram 30 ili pet minuta."

Zanimljiva veza sa Partizanom postoji i kroz saradnju sa bivšim trenerom Virtusa, Sašom Đorđevićem, koji mu je preneo dragocene savete o klubu i atmosferi:

"Sa Đorđevićem imam neverovatan odnos. Mnogo mi je pomogao u Virtusu i zbog njega sam možda i uspeo da stignem do ovde. Veoma smo bliski i mnogo ga volim. Još se sećam kada smo igrali u Evrokupu protiv Partizana, tu atmosferu neću nikad zaboraviti. Neverovatno je kako su skandirali Đorđevićevo ime i to je nešto posebno. Pričao mi je o košarci i o atmosferi ovde", zaključio je Pajola za klupsku televiziju Partizana.

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