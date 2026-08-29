ALESANDRO PAJOLA OTVORIO DUŠU: "Još se sećam kad smo igrali u Evrokupu protiv Partizana! Tu atmosferu neću nikad zaboraviti!"
Partizan je tokom ovog prelaznog roka doveo dvojicu dosadašnjih košarkaša Virtusa. Iako je dolazak Luke Vildoze privukao najveću pažnju javnosti, izuzetno važan posao predstavlja i angažovanje Alesandra Pajole, koji stiže kao jedno od ključnih pojačanja na poziciji organizatora igre.
Italijanski reprezentativac se u razgovoru za zvanične klupske kanale obratio navijačima i izneo prve utiske po dolasku u Beograd:
"Sve je odlično, okruženje je sjajno. Svi su raspoloženi, pozitivni i srećan sam zbog toga. Deluje da sve ide u dobrom smeru i uzbuđen sam zbog naredne sezone."
Pajola je naglasio da mu prilagođavanje olakšava prisustvo dosadašnjeg saigrača iz Bolonje, Luke Vildoze:
"Mnogo godina igramo jedni protiv drugih, a važno mi je što imam Luku ovde, koji mi je prošle godine bio saigrač. Znamo se van terena i na njemu, stvorili smo određenu hemiju. Vildoza je neverovatan igrač, asistent i poenter. Tek nekoliko nedelja smo zajedno, a svi su dobri momci."
Novi plejmejker crno-belih poručuje da je spreman da preuzme bilo koju ulogu koju od njega bude zahtevao stručni štab:
"Uloga nije bitna, to uvek može da se menja. Ovde sam kako bih pomogao ekipi da pokušamo da pobedimo na svakoj mogućoj utakmici. Na raspolaganju sam treneru i stručnom štabu da rade šta god su zamislili. Košarka je takva da sada nema specifičnih uloga, što je ranije bio slučaj. Sve se menja iz meča u meč i moraš da se prilagodiš. Tu sam da dam svojih 100 posto, bilo da igram 30 ili pet minuta."
Zanimljiva veza sa Partizanom postoji i kroz saradnju sa bivšim trenerom Virtusa, Sašom Đorđevićem, koji mu je preneo dragocene savete o klubu i atmosferi:
"Sa Đorđevićem imam neverovatan odnos. Mnogo mi je pomogao u Virtusu i zbog njega sam možda i uspeo da stignem do ovde. Veoma smo bliski i mnogo ga volim. Još se sećam kada smo igrali u Evrokupu protiv Partizana, tu atmosferu neću nikad zaboraviti. Neverovatno je kako su skandirali Đorđevićevo ime i to je nešto posebno. Pričao mi je o košarci i o atmosferi ovde", zaključio je Pajola za klupsku televiziju Partizana.
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