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Košarkaši Korfeza savladali su Fenerbahče sa 82:70 u pripremnoj utakmici odigranoj u Izmitu, a značajan doprinos pobedi dao je srpski košarkaš Filip Barna.

Bivši igrač Spartaka i FMP-a je susret završio sa 10 poena i tako bio jedan od četvorice dvocifrenih igrača pobedničkog tima. Najefikasniji je bio Džoni Dejvis, deseti pik sa NBA drafta 2022. godine, koji je postigao 19 poena, dok je Mert Emre Ekšioglu svom nekadašnjem klubu ubacio 10.

1/7 Vidi galeriju Filip Barna Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Korfez je zapravo doskorašnja Manisa, sa kojom je Barna ovog leta potpisao ugovor. Klub je u međuvremenu preseljen u Kodžaeli, pošto njegovi vlasnici, prema sopstvenim navodima, nisu dobili dovoljnu finansijsku i institucionalnu podršku u Manisi.

Bio je ovo prvi pripremni meč Fenerbahčea ovog leta, ali i debi nekoliko velikih pojačanja. Šavon Šilds i Džoni Džuzang bili su najefikasniji u redovima turskog šampiona sa po 11 poena, dok je Brakston Ki dodao 10.

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