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Košarkaška reprezentacije Srbije gostuje selekciji Italije u ponedeljak od 19.30 u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. godine.

Selektor Azura Luka Banki istakao je da njegova ekipa nema vremena da se osvrće na poraz u Mejdanu.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

“Put ka Svetskom prvenstvu je još dug. Nemamo vremena ni da razmišljamo o prethodnoj utakmici, jer nas sada čeka rival koji dodatno podiže nivo, kao što je Srbija. U ovaj meč ulazimo sa istim učinkom i ulog je veliki“, rekao je Banki.

Italijanski stručnjak posebno je izdvojio Nikolu Jokića, ali veruje da njegov tim može ravnopravno da se suprotstavi Orlovima.

“Jokić doprinosi velikom interesovanju za ovu utakmicu. Možemo da računamo na Simonea Fontekija i imamo sve što je potrebno da odigramo na njihovom nivou. Moramo da se usredsredimo na ekipu i što bolje pripremimo utakmicu protiv protivnika koji nam neće ostaviti prostor za greške.“, rekao je Banki.

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