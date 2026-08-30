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Đoan Penjaroja trener Partizana otvorio je dušu u razgovoru za Mozzart Sport, gde je otvoreno govorio o rekonstrukciji tima tokom leta, prelaznom roku i saradnji sa upravom, ali i o teškim momentima po dolasku u Beograd, statusu Džabarija Parkera i planovima za narednu sezonu.

Za početak, Penjaroja je dao odgovor na pitanje da li je očekivao da će ostati bez nosilaca igre poput Bonge, Kalatesa, Brauna i Vašingtona?

"U današnjoj Evroligi to je sasvim normalno. Nakon prošle sezone, koja nije bila laka, zajednička ideja tima i mene bila je rekonstrukcija. Nekim igračima su istekli ugovori i izabrali su druge ponude, poput Bonge. Sa drugima, kao što je Nik Kalates, nismo imali čistu situaciju u momentu kada je on odlučio da ode u PAOK. Klubu i navijačima su bila potrebna nova lica i novi radni mentalitet. Moja poslednja dva-tri meseca prošle sezone su bila dobra, ali je timu bila neophodna sveža krv".

Govorio je i o saradnji sa upravom Partizana.

"Sve je teklo uobičajeno. Još pre nekoliko meseci sam predočio svoju ideju predsedniku, Žarku Paspalju i Luki. Bilo je ključno proceniti koga želimo da zadržimo, a gde su nam potrebne promene. Komunikacija sa klubom je bila odlična, posebno sa Lukom, sa kojim sam se čuo svakodnevno tokom leta i koji je, da se tako izrazim, bio moja desna ruka. Znam da su navijači bili nervozni na početku leta jer su igrači samo odlazili, a niko nije dolazio, ali mi smo radili u tišini i čekali prave trenutke".

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Šta se pokazalo kao prepreka broj jedan i najveći test tokom letnje pijace?

"Najteže je bilo ubediti igrače da je Partizan sjajno mesto za njih. Svi u Evropi vole našu atmosferu, ali nije lako igrati ovde pod pritiskom. Zbog nekoliko meseci prošle sezone, percepcija mnogih igrača u Evropi o Partizanu nije bila najbolja. Najveći posao bio je ubediti ih da u Beogradu mogu da igraju dobru košarku i napreduju u karijeri. Budžet nam je dobar, ali nije nije najveći u Evroligi, pa smo morali da pobedimo projektom i ubeđivanjem. Uprava kluba je odlična, svi rade i daju sve od sebe, svi u klubu želimo da se nadmećemo i borimo protiv svih ekipa u Evropi na elitnom nivou".

Licitiralo se sa mnogim pojačanjima u javnosti, poput Armonija Bruksa, pa se stvarao utisak da su poslovi propadali u poslednjem momentu. Otkrio je Penjaroja kako se nosio sa tim pričama.

"To je najnormalnija stvar u evropskoj košarci. Nekada razgovarate sa igračem, ideja vam se poklopi, a nekada on ode u Madrid, Olimpijakos ili Panatinaikos. Klub je imao veliku ambiciju tokom celog leta i nastavlja da je ima. Trenutno imamo solidan tim sa iskustvom i talentom i veoma sam zadovoljan, uz pomoć mlađih momaka i Gordića dok se svi ne priključe jer imamo momke koji su u reprezentacijama. Imamo talenta, imamo iskustva, ali moramo da dovedemo još dva igrača, ali samo leto, ne bih rekao da je bilo nešto previše čudno. Nije bilo lako, pokušavali smo da dovedemo neke igrače koji su otišli u neke druge klubove, ali smo sastavi ambicioznu ekipu koja je spremna da se bori".

Vidi li stručni štab u Karliku Džonsu prvu opciju i lidera ove ekipe?

"Svi vide da je Karlik izuzetno važan igrač za nas. Da li je lider... To ćemo videti na terenu. Radio sam sa njim, on je jedan od najboljih plejmejkera u takmičenju i sjajno je što je i sada u dresu reprezentacije u odličnoj formi. Navijači ga obožavaju, ali nama će u timu biti potrebno više lidera, ne samo jedan".

1/22 Vidi galeriju Karlik Džons u dresu Partizana Foto: Starsport

Mnogi veruju da tandemu Džons - Tompson pripada samom vrhu Evrolige po potencijalu.

"To jeste naša ideja, ali moramo ostati mirni, posebno sa Itanom. Ovo mu je prvo iskustvo van SAD i u evropskoj košarci. Nadam se da će se prilagoditi za nekoliko nedelja. Ima talenat, šut i poene u rukama, ali prvi meseci za Amerikance u Evropi nikada nisu laki".

Novi roster ostavlja utisak znatno čvršće i odrambeno kvalitetnije ekipe nego prošle godine?

"Svi novinari i navijači uvek govore kako moje ekipe igraju samo napad, a zanemaruju odbranu. Partizan je u poslednjih 18-20 utakmica prošle sezone bio među najboljim defanzivnim timovima u Evroligi! Za takmičenje nam je potreban balans. Imamo dobar balans na pleju sa Karlikom, Pajolom i Lukom. Lamar Stivens nije isti profil kao Bonga, ali je agresivan, brz i odličan u tranziciji. Svesno smo tražili balans u oba pravca".

Partizan nije završio sa pojačanjima...

"Tražimo igrača na poziciji tri-dva i još jednog visokog igrača, opciju na četiri ili četiri-pet, koji može da raširi teren šutem. Tržište u ovom momentu nije lako, ali ne smemo paničiti. Radije ću sačekati i ostati smiren nego brzopleto dovesti nekoga samo da bismo popunili broj".

Zbog toga se čeka i rasplet u NBA ligi.

"Naravno, to je uvek opcija koju pažljivo pratimo".

Penjaroja je preuzeo tim u teškom trenutku posle odlaska Željka Obradovića, kada su rezultati i poljuljana atmosfera bili gorući problem.

"Bilo je izuzetno teško. Kada sam odlučio da dođem, znao sam u šta ulazim. Željko u Beogradu i srpskoj košarci nije samo trener, on je živa legenda, više od trenera. Atmosfera u dvorani i svlačionici kada sam stigao bila je veoma teška. Stigao sam 'čiste glave', iako moje prethodno iskustvo u Barseloni nije bilo dobro na samom kraju. Najvažnije je bilo promeniti atmosferu u svlačionici i uspostaviti normalne radne navike. Znao sam da navijače ne mogu ubediti rečima, već samo time da vide tim koji gine na terenu 100 odsto. Jasno je bilo da prvih nekoliko nedelja nije bilo lako. Međutim počeli smo da se popravljamo, promenili smo naša lica, krenuli smo da se borimo. Bila je teška prošla sezona, ali ponosan sam i na igrače i na moje saradnike u stručnom štabu".

1/22 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Starsport

Zatim je otkrio i kada je shvatio da ga je ekipa prihvatila.

"Trebalo nam je oko mesec dana. Bilo je ključno ubediti igrače da ne mogu individualno da rešavaju probleme, već da moramo igrati u istom ritmu kao tim. Bilo je bolnih poraza, poput onog od Makabija, ali prekretnica je bila utakmica u Minhenu. Pobedili smo posle produžetka iako smo gubili 27 razlike, emocije su mi doduše pomešane jer se na tom meču teško povredio Vanja Marinković. Tu se naša mentalna snaga promenila. Igrači su shvatili da ako igramo zajedno, možemo da se nosimo sa svima. Posle toga su došle one vezane pobede u Evroligi i trijumf protiv Zvezde u polufinalu ABA lige".

Govorio je i šta je sve uradio kako bi promenio hemiju u ekipi.

"Ništa specijalno, samo normalne stvari. Najvažnije je bilo popraviti odnose između samih igrača na terenu, a potom i sa navijačima. Kada su igrači počeli da veruju jedni drugima i da se bore na svakom treningu, hemija se sama stvorila. Zvuči jednostavno, ali u praksi te 'normalne stvari' često budu najteže. To su videli navijači. Svi smo videli na tim prvim utakmicama kada je Željko otišao, a i kada sam ja došao, svi su videli da se ekipa raspada. Promenio sam nekoliko stvari taktičkih, ali mnogo važnije je da se igrači međusobno poštuju, da igraju kao tim. Nije tu bio problem u Džabariju ili Tajriku, ne... Svi oni su dobri momci, košarkaši. Potrebno je bilo promeniti atmosferu u čitavom timu i svlačionici".

Mnoge zanima kakav je trenutno status Džabarija Parkera, s obzirom na to da trenira odvojeno.

"Nije laka situacija i nadam se da će se rešiti na najbolji način i za klub i za Džabarija. Ono što ja mogu da kažem jeste da pravimo tim za novu sezonu bez Džabarija. On ima ugovor, ja ga izuzetno poštujem kao čoveka i igrača, ali moja odluka je jasna i predočio sam mu je u više otvorenih razgovora".

1/14 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Sa kakvim ciljevima Partizan ulazi u predstojeći ciklus?

"Glavna ambicija je borba. Naš cilj je da posle svake utakmice, bilo da pobedimo ili izgubimo, navijači pozdrave igrače kao što su to uradili na fudbalskom meču protiv Hetafea. To je bio sjajan primer za naše nove igrače – videli su da navijači cene kada izgineš na terenu svih 90 minuta. Ako budemo zdravi i igramo čvrsto, možemo sa svima da se nosimo. Neće biti pametno da obećavam Fajnal for, ali ići ćemo utakmicu po utakmicu sa ciljem da se borimo i nadmećemo protiv svakoga".

Penjaroja će imati španskog kolegu na klupi večitog rivala - Ibon Navaro je u Zvezdi.

"Ibon Navaro je sjajan trener i moj dobar prijatelj. Nekada je u Španiji bilo mnogo srpskih trenera, a sada imamo sedam španskih trenera u Evroligi. Drago mi je što je Ibon tu, mada ćemo verovatno ići na ručak samo u Španiji, ne u Beogradu! Šalu na stranu, Zvezda je naš najveći rival i nadam se da ćemo, kao i prošle sezone, ostvariti mnogo pobeda protiv njih", zaključio je Penjaroja razgovor za Mozzart Sport.

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