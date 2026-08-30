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Katastrofa za Monako! Francuski šampion doživeo novi udarac, preti mu potpuni slom!

Aktuelni šampion Francuske ostaje bez mesta u profesionalnim takmičenjima, pošto je Francuska košarkaška federacija odbila zahtev kluba za hitno ponovno razmatranje njegovog slučaja. Monaku sada ostaje samo mogućnost obraćanja Upravnom sudu, ali prema informacijama francuskih medija, rukovodstvo kluba za sada ne planira da ide tim putem.

Drugim rečima, klub koji je prošle sezone osvojio četvrtu titulu prvaka Francuske u istoriji sada bi mogao da završi u trećem rangu takmičenja.

Od evropskog velikana do trećeg ranga?!

Situacija deluje gotovo nestvarno.

Monako je poslednjih godina postao jedan od najvažnijih klubova evropske košarke. Redovno je igrao Evroligu, borio se za sam vrh francuske košarke, a prošle sezone osvojio je domaću titulu.

Sada mu preti pad u Nacionalnu 1.

Francuske košarkaške vlasti prethodno su odbile registraciju Monaka za Betklik elitu i Elitu 2 za sezonu 2026/27 zbog finansijske situacije. Tu odluku je 1. avgusta potvrdila žalbena komisija Francuske košarkaške federacije.

Monako se potom obratio Nacionalnom olimpijskom i sportskom komitetu Francuske, ali je i ta institucija 28. avgusta dala nepovoljno mišljenje.

Stigao investitor sa 10 miliona evra – ali prekasno?

Upravo je tu nastao novi zaplet.

Monako je tvrdio da se njegova finansijska situacija u međuvremenu značajno promenila. Klub je 28. avgusta saopštio da više nije u istoj situaciji kao kada je njegov slučaj ranije razmatran.

U međuvremenu je pronađen novi investitor spreman da obezbedi 10 miliona evra za sezonu 2026/27. Klub je zbog toga zatražio od federalnih organa da ponovo otvore slučaj i uzmu u obzir nove finansijske garancije.

Ali ni to nije bilo dovoljno.

Samo 24 sata nakon negativnog mišljenja Nacionalnog olimpijskog i sportskog komiteta, Francuska košarkaška federacija odbila je da ponovo razmatra predmet.

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Dugovi napravili haos

Finansijski problemi Monaka nisu nastali preko noći.

Tokom leta u javnost su izašli podaci o velikim obavezama kluba. U jednom trenutku pominjao se ukupan dug od čak 24 miliona evra, uključujući 16 miliona evra pozajmice Nacionalnog društva za finansiranje i oko osam miliona evra drugih obaveza.

Dodatni problem predstavljao je pokušaj promene vlasničke strukture.

Velike nade polagane su u projekat koji je predvodio bivši NBA as Džamal Mešburn, ali je taj plan doživeo ozbiljan udarac. Ekskluzivni pregovori sa njegovim projektom završeni su 19. avgusta, nakon čega su se otvorile mogućnosti za druge investitore.

Monako je potom pokušavao da pronađe novo rešenje.

I pronašao ga je.

Ali izgleda – prekasno.

Sada je sve na Upravnom sudu

Problem je što prema informacijama francuskih medija čelnici kluba trenutno ne planiraju da iskoriste tu mogućnost. Ukoliko se to ne promeni, sudbina je praktično zapečaćena.

Klub koji je prošle sezone postao prvak Francuske i ostvario istorijski rezultat na domaćoj sceni mogao bi da počne novu sezonu u Nacionalnoj 1, odnosno trećem rangu francuske košarke.