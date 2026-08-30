Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije krenula je put Italije, gde je u ponedeljak od 19.30 očekuje novi izazov u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Orlovi su posle pobede nad Islandom nastavili put ka Pezaru, gde će odmeriti snage sa Italijom koju sa klupe predvodi Luka Banki.

Dušan Alimpijević na raspolaganju ima 13 igrača, među kojima je i najveća zvezda - Nikola Jokić.

Jokić predvodi Orlove

Na put su krenuli Nikola Jokić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Milutinov, Jovan Novak, Aleksa Avramović, Nikola Jović, Nemanja Dangubić, Nikola Džepina, Stefan Momirov, Marko Gudurić, Nikola Tanasković i Arijan Lakić.

Srbija će tako u Pezaru imati veoma respektabilan sastav, a duel sa Italijanima mogao bi da bude jedan od ključnih u borbi za što bolju poziciju u grupi.

Orlovi trenutno imaju učinak od pet pobeda i dva poraza, baš kao i Italija.

Ipak, raspoloženje u dva tabora nije isto.

Italijani pod pritiskom

Domaćin će u ovaj susret ući sa imperativom pobede.

Italija je u prethodnom kolu doživela bolan poraz od Bosne i Hercegovine u Tuzli, i to posle dramatične završnice.

Zbog toga Italijani sada moraju da traže reakciju pred svojim navijačima.

Poraz bi ih ozbiljno zakomplikovao situaciju u grupi i dodatno zakucao za Srbiju, koja bi eventualnim trijumfom napravila veliki korak ka povoljnoj poziciji pred nastavak kvalifikacija.

Turska beži svima

Na vrhu grupe J trenutno se nalazi Turska.

Turci su jedina selekcija sa maksimalnim učinkom i posle sedam utakmica imaju svih sedam pobeda.

Srbija i Italija dele drugo i treće mesto sa po pet trijumfa i dva poraza, pa će njihov međusobni duel imati dodatnu težinu.

Zbog toga u Pezaru nema prostora za kalkulacije.

Italija mora da pobedi, a Srbija želi da nastavi pobednički niz.

Pezaro čeka spektakl

Utakmica je zakazana za ponedeljak od 19.30, a Srbija će imati priliku da napravi veliki rezultat na gostovanju.

Posle uspešnog početka protiv Islanda, Orlovi sada imaju mnogo teži zadatak, ali i priliku da pokažu zbog čega se od njih uvek očekuje najviše.

Italijani će pokušati da iskoriste prednost domaćeg terena i pritisak prebacе na srpsku selekciju.