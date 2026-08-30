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U selekciji Hrvatske dabl-dabl je zabeležio Ivica Zubac sa 24 poena i 11 skokova, a 24 poena je zabeležio i Dario Šarić, dok je Luka Božić postigao 18 poena.

Najefikasniji u selekciji Holandije bio je Kej van der Vurst sa 23 poena, a 21 poen je zabeležio Janik Franke.

U istoj grupi Nemačka je na gostovanju pobedila Poljsku posle produžetka sa 96:94 (28:15, 13:16, 29:27, 13:25, 13:11).

Hrvatska se nalazi na korak do plasmana na Svetsko prvenstvo, koje se naredne godine održava u Kataru.

1/5 Vidi galeriju Zubac u dresu Klipersa. Foto: Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

U Grupi K Nemačka, Hrvatska i Poljska imaju sedam pobeda i jedan poraz, Holandija ima skor 2/6, dok Letonija (3/4) i Izrael (2/5) imaju utakmicu manje.

Za plasman na Svetsko prvenstvo, prvo nakon 2014. godine u Španiji, Hrvatskoj će biti potrebna jedna pobeda u poslednja četiri meča.

Hrvatska će u novembru igrati na gostovanju protiv Poljske i protiv Holandije na svom terenu.