AUUU, OVO JE BILA ZAVRŠNICA ZA INFARKT! Hrvatska posle neviđene dramae pobedila Holandiju i došla na korak do plasmana na SP!
U selekciji Hrvatske dabl-dabl je zabeležio Ivica Zubac sa 24 poena i 11 skokova, a 24 poena je zabeležio i Dario Šarić, dok je Luka Božić postigao 18 poena.
Najefikasniji u selekciji Holandije bio je Kej van der Vurst sa 23 poena, a 21 poen je zabeležio Janik Franke.
U istoj grupi Nemačka je na gostovanju pobedila Poljsku posle produžetka sa 96:94 (28:15, 13:16, 29:27, 13:25, 13:11).
Hrvatska se nalazi na korak do plasmana na Svetsko prvenstvo, koje se naredne godine održava u Kataru.
U Grupi K Nemačka, Hrvatska i Poljska imaju sedam pobeda i jedan poraz, Holandija ima skor 2/6, dok Letonija (3/4) i Izrael (2/5) imaju utakmicu manje.
Za plasman na Svetsko prvenstvo, prvo nakon 2014. godine u Španiji, Hrvatskoj će biti potrebna jedna pobeda u poslednja četiri meča.
Hrvatska će u novembru igrati na gostovanju protiv Poljske i protiv Holandije na svom terenu.