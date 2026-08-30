DRAMA U KOLORADU: Šta će biti sa Karijem i Voriorsima?
Burno je u Koloradu - Stef Kari i Golden Stejt Voriorsi pregovaraju oko novog ugovora i nastavka saradnje.
Kako to obično ide u Golden Stejtu, sva moć tima leži u rukama Stefa Karija koji se sprema za 18. sezonu u NBA ligi.
Generalni menadžer Majk Danlivi rekao je da bi bio voljan da Kariju ponudi novi višegodišnji ugovor i to pre početka sezone 2026/27 jer svi znaju da je on lice franšize iz San Franciska.
S obzirom da je i Kari zainteresovan za produžetak saradnje, ovo deluje kao zdravorazumna odluka koju treba što pre sprovesti u delo.
Ako Kari potpiše produžetak ugovora pre početka sezone, to bi do sada bio najjasniji znak da i dalje veruje da će Danlivi i vlasnik Džo Lejkob učiniti sve što je u njihovoj moći da maksimalno iskoriste poslednje godine njegove karijere.
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