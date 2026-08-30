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Košarkaši Partizana imali su zanimljive goste na treningu, pošto su ih posetili članovi Pikado kluba crno-belih.

Posle završenih obaveza na parketu, crno-beli su košarkašku loptu nakratko zamenili strelicama i okušali se u pikadu. Druženje je proteklo u dobroj atmosferi, ali ni ovoga puta nije izostao takmičarski duh.

Ko su nova pojačanja Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Valentino Orsini / Zuma Press / Profimedia

Najviše preciznosti pokazao je Žofri Lovernj, koji je bio najbolji među košarkašima Partizana. Francuski centar tako je pokazao da mu, osim ubacivanja lopte kroz obruč, veoma dobro ide i pogađanje pikado mete.

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Grobari na meču Partizan - IMT Izvor: Kurir