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Košarkaška reprezentacija Južnog Sudana savladala je Tunis u gostima rezultatom 79:75, u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Jedan od najzaslužnijih za pobedu bio je košarkaš Partizana Karlik Džons, koji je zabeležio 18 poena, pet skokova i tri asistencije.

1/5 Vidi galeriju Karlik Džons na meču Partizan - Asvel Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Najefikasniji u selekciji Južnog Sudana bio je Mareng Deng sa 16 poena i 11 skokova, dok je Bul Kuol Gak dodao 10 poena i četiri asistencije.

Kod Tunisa se istakao Jusuf Tumi sa 24 poena, pet skokova i tri asistencije, dok je Fares Lahjani ostvario 14 poena, devet skokova i pet asistencija.

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