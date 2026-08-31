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Muška košarkaška reprezentacija Srbije od 19.30 časova gostuje Italiji u okviru kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo 2027.

Srbija i Italija su izjednačene u grupi J sa po pet pobeda i dva poraza, i trenutno dele drugo i treće mesto.

Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

 Tri najbolje ekipe iz grupe prolaze dalje.

Pobednik ovog meča gotovo sigurno će osigurati vizu za Katar, dok će poraženi morati da strepi jer prete Litvanija, BiH i Island. Turska je neprikosnovena sa svih sedam pobeda.

Utakmicu iz Pezara možete da pratiti na kanalu RTS 2, a tekstualni prenos o svemu što se dešava na i oko terena možete da čitate na stranicama našeg portala.

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Srbija - Island, kvalifikacije za Mundobasket 2027 Izvor: Kurir