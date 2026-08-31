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Košarkaška reprezentacija Palestine deklasirala je Maldive sa neverovatnih 168:78 u pretkvalifikacijama za Azijski kup 2029. i tako postavila čak dva istorijska rekorda.

Meč u Almatiju praktično je bio rešen već do poluvremena. Palestina je za prvih 20 minuta ubacila čak 84 poena, a do kraja je stigla do ogromnih 168 poena.

Pao rekord star gotovo pola veka

Ono što ovaj rezultat čini posebno neverovatnim jeste činjenica da je Palestina postavila najveći broj poena u istoriji bilo kog takmičenja pod okriljem FIBA.

Prethodni rekord držao je Brazil, koji je na Svetskom prvenstvu 1978. godine postigao 154 poena protiv Kine. Palestina je sada taj učinak nadmašila za čak 14 poena.

Ali tu nije kraj.

Pobeda od 90 poena razlike ujedno je i najveća u istoriji kvalifikacija za Azijski kup. Dosadašnji rekord držao je Bahrein, koji je u pretkvalifikacijama 2018. godine savladao Bangladeš sa 126:52, odnosno sa 74 poena razlike.

Čak deset igrača dvocifreno!

Palestina je do rekordnog rezultata stigla fantastičnom timskom igrom. Čak desetorica reprezentativaca završila su utakmicu sa dvocifrenim brojem poena, a najefikasniji je bio Tamer Habaš sa 22 poena.

Palestinci su imali čak 43 asistencije i 33 ukradene lopte, uz 57 pogođenih šuteva za dva poena. Na drugoj strani, Maldivima je Mohamed Irušan bio najbolji strelac sa 14 poena.

Posebno neverovatan bio je ritam Palestine – nakon četiri utakmice prosečno su postizali gotovo 120 poena po meču.

1/4 Vidi galeriju Detalji sa utakmice Palestina - Maldivi Foto: Screenshot

Palestina bez greške ide dalje

Rekordna pobeda bila je kruna savršenog nastupa u prvoj fazi. Palestina je završila grupu sa četiri pobede iz četiri utakmice, savladavši prethodno Kirgistan, Šri Lanku i domaći Kazahstan.

Palestina, Kazahstan i Šri Lanka izborili su plasman u drugu rundu pretkvalifikacija, koja je na programu tokom novembarsko-decembarskog međunarodnog prozora.

A Maldivima ostaje da pokušaju da zaborave ovu utakmicu što pre.

168 poena, 90 razlike i dva istorijska rekorda - Palestina je u Almatiju priredila pravi košarkaški zemljotres.