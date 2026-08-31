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Italija i Srbija će igrati u Pezaru u petak od 19.30 časova važnu utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

U prethodnom kolu je Italija izgubila u gostima od Bosne i Hercegovine dok je Srbija bila bolja od Islanda. Dve reprezentacije sada imaju identičan učinak, pa bi eventualni trijumf našeg tima bio izuzetno važan.

Kapiten Italije Nikolo Meli je upitan o duelu sa Nikolom Jokićem.

"Moramo da pokušamo da budemo što fizički čvršći, da mu što više otežamo prijem lopte, a kada je primi da mora ozbiljno da se pomuči. Zatim, u napadu treba da pokušamo da trčimo, odnosno da ga stalno držimo angažovanim od jednog do drugog kraja terena i uključujemo ga u akcije. To je ono što sve ekipe pokušavaju da rade. Sutra ćemo dati sve od sebe", ispričao je Nikolo Meli za “Sky Sports”.

Nije bitno ko čuva Jokića

O planu za najboljeg košarkaša sveta je govorio i selektor Italije.

"Imamo određena rešenja koja nam, po mom mišljenju, daju mogućnost da budemo konkurentni i kredibilni, bez obzira na to ko će na kraju biti zadužen da ga čuva. Moramo da pokušamo da napravimo timski napor, jer osim njegove sposobnosti da završava akcije, dobro je poznato i koliko je neverovatan kao igrač koji olakšava posao saigračima. Srbija je ekipa koja izuzetno dobro deli loptu, naročito kada je inspiriše njen veliki lider", rekao je Banki.

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Poručio je da fokus ne treba da bude na pojedincima koji su direktno zaduženi za Somborca.

"Moraćemo da budemo pažljivi, bez obzira na to ko će ga direktno čuvati, i kako ćemo se postavljati u odbrani. Ne treba isključiti ni mogućnost da igraju sa Milutinovom i Jokićem zajedno u petorci, a već to dovoljno govori. Ne bih pričao o individualnom čuvanju, već o adekvatnom timskom radu", istakao je selektor Italije.

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