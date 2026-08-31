KAKVI OPTIMISTI! ITALIJANI PRED KLJUČNI MEČ PRIČALI O JOKIĆU! Do detalja otkrili plan kako da sačuvaju najboljeg košarkaša na svetu
Italija i Srbija će igrati u Pezaru u petak od 19.30 časova važnu utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
U prethodnom kolu je Italija izgubila u gostima od Bosne i Hercegovine dok je Srbija bila bolja od Islanda. Dve reprezentacije sada imaju identičan učinak, pa bi eventualni trijumf našeg tima bio izuzetno važan.
Kapiten Italije Nikolo Meli je upitan o duelu sa Nikolom Jokićem.
"Moramo da pokušamo da budemo što fizički čvršći, da mu što više otežamo prijem lopte, a kada je primi da mora ozbiljno da se pomuči. Zatim, u napadu treba da pokušamo da trčimo, odnosno da ga stalno držimo angažovanim od jednog do drugog kraja terena i uključujemo ga u akcije. To je ono što sve ekipe pokušavaju da rade. Sutra ćemo dati sve od sebe", ispričao je Nikolo Meli za “Sky Sports”.
Nije bitno ko čuva Jokića
O planu za najboljeg košarkaša sveta je govorio i selektor Italije.
"Imamo određena rešenja koja nam, po mom mišljenju, daju mogućnost da budemo konkurentni i kredibilni, bez obzira na to ko će na kraju biti zadužen da ga čuva. Moramo da pokušamo da napravimo timski napor, jer osim njegove sposobnosti da završava akcije, dobro je poznato i koliko je neverovatan kao igrač koji olakšava posao saigračima. Srbija je ekipa koja izuzetno dobro deli loptu, naročito kada je inspiriše njen veliki lider", rekao je Banki.
Poručio je da fokus ne treba da bude na pojedincima koji su direktno zaduženi za Somborca.
"Moraćemo da budemo pažljivi, bez obzira na to ko će ga direktno čuvati, i kako ćemo se postavljati u odbrani. Ne treba isključiti ni mogućnost da igraju sa Milutinovom i Jokićem zajedno u petorci, a već to dovoljno govori. Ne bih pričao o individualnom čuvanju, već o adekvatnom timskom radu", istakao je selektor Italije.
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