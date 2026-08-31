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Branku Badio je u strašnoj formi!

Novi bek Panatinaikosa odigrao je još jednu maestralnu utakmicu za reprezentaciju Senegala i poslao jasnu poruku pred početak nove sezone - Željko Obradović dobio je igrača spremnog za velike izazove!

Senegal je ubedljivo savladao Mali rezultatom 97:71, a jedan od glavnih junaka bio je upravo Branku Badio. Bek Panatinaikosa meč je završio sa 22 poena, šest skokova i čak osam asistencija, potvrdivši da se nalazi u sjajnoj formi.

I nije ovo bio njegov prvi blistavi nastup u ovom kvalifikacionom prozoru.

Samo dva dana ranije Badio je briljirao protiv Angole. Senegal je tada slavio 84:82, a novi košarkaš Panatinaikosa ubacio je 24 poena, uz četiri skoka i osam asistencija.

Dakle, za samo dve utakmice – 46 poena, osam skokova i 16 asistencija!

Sjajne partije Badija stižu u idealnom trenutku za Panatinaikos.

Željko Obradović računa na njega kao na važan deo ekipe u novoj sezoni, a situacija je dodatno zanimljiva zbog problema koji je zadesio Kendrika Nana.

Nekadašnji igrač Valensije sada ima priliku da se nametne i izbori za značajnu ulogu u timu. Ako formu iz dresa Senegala prenese u Evroligu, Panatinaikos bi mogao da dobije veoma ozbiljno pojačanje.

Senegal na korak od Mundobasketa

Senegal je pobedom nad Malijem napravio još jedan veliki korak ka plasmanu na Svetsko prvenstvo 2027. godine.

U grupi F Senegal sada ima učinak 7-2, baš kao i Obala Slonovače, pa će borba za nastavak kvalifikacija biti izuzetno zanimljiva.

A čovek koji je u ovom prozoru posebno povukao reprezentaciju jeste upravo Branku Badio.

Prvo je srušio Angolu, a zatim predvodio Senegal do ubedljive pobede nad Malijem.

Željko Obradović sada može samo zadovoljno da posmatra. Badio je raspucan, samopouzdan i spreman za Evroligu, a Panatinaikos bi od toga mogao ozbiljno da profitira.