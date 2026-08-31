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Reprezentativac Srbije Aleksa Avramović pred duel sa Italijom otvoreno je govorio o značaju utakmice, prethodnim porazima od "Azura" i šansi da "Orlovi" naprave ogroman korak ka Svetskom prvenstvu.

Srpski košarkaši otputovali su u Italiju sa jasnom željom - da naprave veliki korak ka Svetskom prvenstvu i upišu važnu pobedu na gostujućem terenu.

"Orlovi" su prethodno bez većih problema savladali Island 102:73, dok ih sada čeka mnogo ozbiljniji test. Italija i Srbija trenutno imaju identičan učinak 5-2, pa bi pobeda u ovom duelu mogla da bude zlata vredna u nastavku kvalifikacija za FIBA Svetsko prvenstvo.

Upravo toga svestan je i Avramović.

Novi bek Bahčešehira zna koliko ovaj meč može da znači Srbiji.

"Dobro smo putovali, a sutra nas čeka utakmica protiv Italije koja može da nam pokaže dalji put ili da nam makar malo olakša kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Svaki novi ciklus je izuzetno zahtevan, jer se uvek sastavljamo u nekom novom timu."

Avramović je podsetio da je Srbija u prethodnim prozorima imala nešto jači sastav, uključujući i NBA igrače, ali sada nema vremena za kalkulacije.

A postoji još jedan podatak koji dodatno podgreva atmosferu.

Srbija je izgubila tri od poslednja četiri duela sa Italijom.

Ipak, Avramović ne želi da se vraća u prošlost.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"Porazi? Osvajali smo medalje!"

Iako "Azuri" imaju pozitivan skor u poslednjim međusobnim susretima, srpski bek ne vidi razlog za strah.

"Prošlo je dosta vremena, mi smo od tog perioda osvajali medalje, čeličili se, postajali jači… Sigurno da će oni biti nošeni tom nekom energijom, a mi ćemo se potruditi da pobedimo."

Poruka je jasna - prethodni porazi ne smeju da budu teret.

Avramović je ovog leta potpisao za Bahčešehir, ali kada obuče dres reprezentacije, klupske obaveze padaju u drugi plan. U fokusu je samo Srbija i utakmica koja bi mogla značajno da utiče na dalji tok kvalifikacija.

"Srce reprezentacije"

Marko Jagodić Kuridža nedavno je Avramovića nazvao "srcem reprezentacije", ali Aleksa ne želi takve etikete.

"Ne gledam na taj način, trudim se da svaku utakmicu odigram maksimalno."

Ipak, svestan je šta bi pobeda u gostima značila.

"Sutra će biti puna hala, nemerljiv bi bio značaj ako bismo napravili brejk pred njihovim navijačima, jer bismo stekli prednost i u odnosu na ostale ekipe koje nisu u zoni koja vodi na Svetsko prvenstvo."

U prevodu – Srbija ne ide u Italiju da se brani.

Ide po brejk.

A ako „Orlovi“ uspeju da sruše "Azure" pred njihovim navijačima, Avramović i društvo napraviće ogroman korak ka cilju – plasmanu na Svetsko prvenstvo.

Ulog je ogroman, atmosfera će biti paklena, ali Srbija ima svoju računicu.