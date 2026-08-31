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Nakon što je Monako izbačen u treću ligu Francuske zbog finansijskih poreškoća, rukovodeći ljudi ovog kluba žele pod hitno da pronađu rešenje, jer im sada preti i izbacivanje iz Evrokupa.

Novac za sezonu 2026/27 je pronađen, ali Košarkaški savez Francuske je odbio žalbu Monaka i zahtev da se hitno ponovo razmatra situacija.

Zbog činjenice da je klub izbačen iz sistema profesionalnih takmičenja u svojoj zemlji Monako ne može da igra evropsko takmičenje.

Rešenje je jednostavno, ili ne baš?

Monako je stupio u kontakt sa čelnicima ABA lige sa namerom da već od sezone koja je pre početkom zaigra u ovom takmičenju, saznaje i prenosi "Sport klub".

Svesni su u Monaku da su se kasno javili regionalnom takmičenju u trenutku kada su jasno definisana pravila i sistem takmičenja i kada je poznat i raspored utakmica.

1/4 Vidi galeriju Olimpijakos - Monako Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Isti izvor navodi i da je Monako spreman da plati 500.000 evra za ulazak u ABA ligu.

Uzimajući sve okolnosti u obzir, šanse da ABA liga iznenada dobije 21. klub su prilično male, ali ne i nikakve, tako da treba sačekati konačnu odluku.

U svakom slučaju, liga je podeljena na dve grupe, ulazak Monaka bi značio da bi ekipe iz jedne grupe imale po dve utakmice više, što ne odgovara ekipama koje igraju evropska takmičenja, a takođe, Bosna se nada pozivnici za Evrokup koja bi mogla da stigne ako Monako zaista bude izbačen i iz tog takmičenja, pa onda ulazak ekipe iz kneževine ne bi odgovarao ni Sarajlijama.

Jedna od opcija je ABA 2, ali je pitanje da li bi to bilo dovoljno da Evrokup ne zabrani Monaku učešće.

Kurir sport/Sport klub

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