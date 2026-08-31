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Nikola Jokić mogao bi narednog leta da postane najtraženije ime na NBA tržištu!

Srpski as ima mogućnost da odbije poslednju godinu ugovora sa Denver Nagetsima, a američki mediji već analiziraju scenario u kojem bi svi veliki klubovi krenuli po trostrukog MVP-ja.

Iako je Jokić javno poručio da želi da ostane u Nagetsima do kraja karijere, činjenica da narednog leta može da napravi ogroman potez sa finansijske strane dovoljna je da se već sada podigne prašina širom NBA lige.

Jedna odluka može da promeni sve

Jokić je trenutno pod ugovorom sa Denverom za sezonu 2026/27 i zaradiće 59,03 miliona dolara.

Za sezonu 2027/28 ima igračku opciju vrednu 62,84 miliona dolara. To znači da će upravo on odlučivati da li želi da ostane pod postojećim uslovima ili da odbije tu opciju i otvori vrata potpuno novoj priči.

A tu nastaje prava ludnica.

Ukoliko sačeka leto 2027. godine, Jokić može da potpiše novi petogodišnji supermaks ugovor koji bi prema američkim procenama mogao da vredi oko 350 miliona dolara, odnosno do oko 359,5 miliona, u zavisnosti od konačnih parametara. Bio bi to jedan od najvećih ugovora u istoriji NBA lige.

Drugim rečima, Jokić nema nikakvu finansijsku potrebu da žuri.

Amerikanci već upozoravaju: Jokić bi napravio haos

Američki NBA novinari već gledaju unapred i analiziraju šta bi se dogodilo ukoliko Jokić ne potpiše produžetak pre početka sezone.

U tom slučaju, narednog leta bi se otvorila mogućnost da praktično cela NBA liga obrati pažnju na situaciju oko najboljeg srpskog košarkaša.

Međutim, to ne znači da bi Denver morao da ga izgubi.

Naprotiv, Nagetsi imaju ogromnu prednost: Jokić je godinama njihov zaštitni znak, sa Denverom je osvojio šampionsku titulu, a sam igrač je jasno rekao da želi da ostane u Koloradu.

Jokić već rekao šta želi

Posle eliminacije Denvera od Minesote prošle sezone, Jokić je bio potpuno jasan kada je govorio o budućnosti.

Želi da ostane Naget "zauvek".

Kasnije je dodatno pojasnio da planira da sačeka naredno leto i tada potpiše novi ugovor sa Denverom.

Zbog toga je priča o potencijalnom odlasku više scenario koji bi mogao da se otvori nego najava transfera.

Ali u NBA ligi je dovoljno da takva mogućnost postoji – i odmah počinju kalkulacije.

Denver mora da pokaže da želi još jedan napad na titulu

Jedan od razloga zbog kojih se situacija oko Jokića toliko analizira jeste i Denverov sastav.

Nagetsi su posle šampionske 2023. godine u naredne tri sezone imali problema da naprave dublji plej-of rezultat. Prošle sezone su završili takmičenje već u prvoj rundi, porazom od Minesote.

Američki mediji zato postavljaju pitanje: da li Denver može da izgradi ekipu dovoljno jaku da Jokić ponovo bude ozbiljan kandidat za titulu?

To je mnogo važnije pitanje od same plate.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Istorija koju NBA nikada nije videla

Jokić je sezonu 2025/26 završio sa prosekom od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija po utakmici.

Ali brojke koje posebno privlače pažnju su one u dve kategorije.

Bio je prvi igrač u istoriji NBA lige koji je istu sezonu završio kao najbolji skakač i najbolji asistent takmičenja.

Uprkos tome, završio je drugi u glasanju za MVP-ja iza Šeja Gildžes-Aleksandera.

Sada pred Jokićem stoji možda najveća odluka njegove NBA karijere.

Može da ostane u Denveru, potpiše istorijski ugovor i nastavi misiju osvajanja još jednog prstena, a ako se predomisli – narednog leta cela NBA liga mogla bi da stane u red za njega.