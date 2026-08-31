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Dres reprezentacije Srbije nije samo deo opreme. On je simbol svega što jesmo kada stanemo zajedno – na parketu, na tribinama, u Beogradu, širom Srbije i bilo gde u svetu gde se čuje „Srbija“.

Na njegovim grudima je grb. Iza tog grba stoji mnogo više od jedne reprezentacije. Stoje generacije koje su pre nas nosile isti znak, uspesi koje pamtimo, porazi iz kojih smo učili, trenuci u kojima smo slavili zajedno i oni u kojima smo verovali još jače.

Jer taj grb nije samo na dresu.

On je u srcu svakog igrača koji izađe na teren, u srcu svakog navijača koji peva himnu. U svakom glasu sa tribina, u svakoj zastavi, u svakoj lopti koja prođe kroz mrežicu i u svakom trenutku kada zajedno kažemo – možemo.

Od Subotice do Vranja. Od Beograda do svakog kraja Srbije. Od naših dvorana do najvećih svetskih košarkaških terena.

Gde god da igramo, igramo za isti grb.

Za sve nas.

Novi dres reprezentacije Srbije donosi na teren ono što je oduvek bilo najvažnije – osećaj pripadnosti. Ponos koji se ne objašnjava, već oseća. Energiju koja spaja igrače i navijače u jedan tim.

Srbija - Francuska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Jer kada reprezentacija izađe na parket, ne igra samo pet igrača.

Igramo svi.

Za Srbiju. Za naše boje. Za naš grb. Za sve one koji veruju, bodre i sanjaju zajedno sa nama.

Ovo je dres koji pripada svima nama.

Dres Srbije.

Jer kada ga nosimo – nosimo jedni druge.

I zato, gde god da nas košarka odvede, jedno ostaje isto.

Jedan grb. Jedna zemlja. Jedna Srbija.

Svi zajedno. Mi – Srbija.

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