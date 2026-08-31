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Košarkaši Crvene zvezde uveliko su zakoračili u pripreme za predstojeću sezonu pod vođstvom novog šefa stručnog štaba Ibona Navara, kome u radu pomaže i Nikola Kalinić u ulozi pomoćnog trenera.

Beogradski klub je organizovao i otvoren trening za medije, na kom se prisutnim novinarima obratio Ibon Navaro, a izlaganje je započeo upravo pričom o svom novom saradniku Nikoli Kaliniću.

- Ovo mu je prvo iskustvo u ulozi trenera, tako da sigurno ne može da nam donese trenersko iskustvo. Ali ono što ima jeste iskustvo nekoga ko je donedavno bio igrač, a to nam daje mnogo korisnih informacija. Daje nam i povratne informacije o nekim stvarima koje pokušavamo da uvedemo u ekipu. Njegov dolazak u stručni štab nam je veoma koristan.

Ibon Navaro ne krije zadovoljstvo načinom na koji ekipa trenutno funkcioniše i kakva hemija vlada u timu.

- Za sada nam nedostaje šest igrača, ali zadovoljni smo energijom i koncentracijom momaka. Još uvek gradimo neke stvari. Sada je najvažnije da steknemo dobre navike, da izbegnemo povrede i da igrači iz dana u dan ulaze u sve bolju formu. Nadam se da ćemo što pre imati sve igrače na okupu kako bismo mogli da nastavimo da gradimo ono što želimo za ovu veoma važnu sezonu.

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Na pitanje kako igrači prihvataju njegov stil rada i košarkašku filozofiju, novi strateg crveno-belih ističe da je izuzetno zadovoljan njihovim odnosom i reakcijom na treningu.

- To još ne znam, ali nije baš stvar u tome. Sve zavisi od toga koliko dugo mogu da budu na terenu i igraju punim intenzitetom, a ne od toga da svi moraju da igraju po 20 minuta. Biće igrača koji će moći tako da igraju 25 minuta, a biće i onih koji će moći samo 12. Čak i ako su zvezde ekipe, ukoliko mogu da pruže maksimum samo tokom 12 minuta, onda će toliko i biti na terenu.

- Nije ovo neka komunistička raspodela minuta, pa da svi moraju da dobiju isto vreme na terenu. Poenta je da prednost imaju igrači koji su spremni da budu na terenu, da sprečimo povrede i da ekipu stavimo ispred svega.

Dotakao se Navaro i klupskih ciljeva...

- Ne gledam dalje od sutrašnjeg dana. Cilj je da izgradimo ekipu. Ne možemo sada da razmišljamo o 24. septembru ili nekom drugom datumu. Analiziraćemo današnji trening i pripremiti ono što ćemo raditi sutra. Sutra počinje nedelja u kojoj igramo prvu prijateljsku utakmicu. Još tražim pravi način da kroz izmene i rotacije dođemo do toga da budemo takmičarski spremni. Sada nije vreme da razmišljamo o rezultatima niti o osvajanju trofeja. Sada je cilj da izgradimo nešto što je mnogo veće od samo 14 ili 15 igrača.

02:15 Prvi razgovor novog trenera KK Crvene zvezde Ibona Navara sa novinarima Izvor: Kurir