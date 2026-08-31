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Nekadašnji reprezentativac Srbije priključio se stručnom štabu Crvene zvezde, gde će u narednom periodu obavljati funkciju prvog pomoćnika novom šefu struke Ibonu Navaru.

Kalinić je dobio priliku da debituje pred medijima u novoj ulozi tokom otvorenog treninga koji su crveno-beli organizovali za javnost.

Nikola Kalinić Foto: KK Crvena Zvezda

Svoje bogato košarkaško znanje, pregršt iskustva i nesporni autoritet ubuduće će prenositi na dojučerašnje saigrače, ali ovoga puta sa druge strane aut-linije.

Na parketu se tako pojavio u potpuno novom izdanju, dok je sa tablom u rukama pažljivo nadgledao rad ekipe i pomagao u sprovođenju svih taktičkih zamisli španskog stručnjaka.

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Nikola Kalenić kao novi trener KK Crvena Zvezda Izvor: Kurir

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