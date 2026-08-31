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Srbija od 19.30 gostuje Italijanima u Pezaru, gde je čeka važan duel u borbi za odlazak na Svetsko prvenstvo u Kataru.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Među 12 igrača koji će izaći na megdan "Azurima" su: Nemanja Dangubić, Nikola Jović, Stefan Momirov, Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Arijan Lakić, Marko Gudurić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov i Jovan Novak.

Biće ovo 11. okršaj dve reprezentacije kada su u pitanju FIBA takmičenja, a poslednjih godina za Srbiju svaki duel protiv Italije sa sobom nosi dozu strepnje i drame.

Iako u trenutnom međusobnom skoru vodi Srbija sa 7-3 u pobedama, naši košarkaši za trijumf nad "Azurima" ne znaju punih sedam godina.

Srbija je poslednji put Italiju dobila na Mundobasketu 2019. godine (92:77), a od tada je selekcija sa Apeninskog poluostrva nanizala tri trijumfa, koja su i te kako obeležila našu košarkašku reprezentaciju.

Prvi bolan udarac Italija je zadala Srbiji 2021. godine u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju, kada je našu selekciju kao domaćina u Beogradu ostavila bez olimpijske norme (102:95).

Da nam Italijani ne leže potvrdilo se i na Evrobasketu 2022. godine, kada je Srbija u 1/16 finala u Berlinu izgubila 94:86 i završila svoju priču.

Grupna faza Svetskog prvenstva u Manili 2023. godine takođe je pokazala da se od Italijana teško oporavljamo, a košarkaši Srbije, kasnije vicešampioni planete, izgubili su i treći put u nizu – 78:76.

Italija i Srbija u grupi J imaju trenutno isti skor od pet pobeda i dva poraza, iza Turske koja je prva sa 7-0.