"Pred nama su dve veoma korisne pripremne utakmice u Španiji, protiv Breogana i Porta. Ovo je odlična prilika da proverimo formu, vidimo kako funkcionišemo u različitim sistemima igre i da damo šansu što većem broju igrača da se pokažu. Breogan i Porto su kvalitetni timovi koji igraju agresivno i organizovano, pa očekujem ozbiljne mečeve u kojima ćemo moći da radimo na detaljima koje želimo da unapredimo. Fokus će biti na odbrani, komunikaciji na terenu i brzini prelaska iz odbrane u napad. Želimo da iskoristimo ove utakmice da što bolje uđemo u ritam i pripremimo se za naredne izazove. Verujem u momke i očekujem maksimalnu posvećenost od svih", rekao je trener tima Avdalović.