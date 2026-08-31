MEGA SE PRIPREMA U ŠPANIJI: Tim Vuleta Avdalovića zakazao atraktivne mečeve!
Posle mečeva sa renomiranim NCAA ekipama Mičigenom i Oburnom, košarkaši Mege odigraće još dva atraktivna prijateljska duela u sklopu priprema za novu sezonu.
U utorak 1. septembra Mega će se od 19.30 sastati sa domaćinom Breoganom.
Dan kasnije, 2. septembra od 19.00 časova, protivnik će biti portugalski Porto.
Trener Vule Avdalović je na put poveo 12 igrača: Lukasa Maniemu, Mihaila Boškovića, Andreja Mušickog, Aleksandra Vojinovića, Tarika Hrelju, Milana Šuputa, Pavla Bačka, Ognjena Nikolića, Uroša Šuputa, Ognjena Srzentića, Luku Paunova i Andreja Lučića.
"Pred nama su dve veoma korisne pripremne utakmice u Španiji, protiv Breogana i Porta. Ovo je odlična prilika da proverimo formu, vidimo kako funkcionišemo u različitim sistemima igre i da damo šansu što većem broju igrača da se pokažu. Breogan i Porto su kvalitetni timovi koji igraju agresivno i organizovano, pa očekujem ozbiljne mečeve u kojima ćemo moći da radimo na detaljima koje želimo da unapredimo. Fokus će biti na odbrani, komunikaciji na terenu i brzini prelaska iz odbrane u napad. Želimo da iskoristimo ove utakmice da što bolje uđemo u ritam i pripremimo se za naredne izazove. Verujem u momke i očekujem maksimalnu posvećenost od svih", rekao je trener tima Avdalović.
Ovi mečevi organizovani su povodom jubileja španskog Breogana koji ove sezone slavi 60 godina postojanja.