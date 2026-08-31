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Košarkaška reprezentacija Litvanije savladala je Bosnu i Hercegovinu u Viljnusu rezultatom 78:73 (20:23, 22:23, 19:12, 17:15).

Litvanija je upisala četvrtu pobedu i trenutno je sa učinkom 4-4 na četvrtom mestu u grupi J.

Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA

BiH je doživela peti poraz i sada ima učinak 3-5.

Podsetimo, tri najbolje iz grupe idu na Svetsko prvenstvo.

U narednom novembarskom prozoru Litvanija će dočekati Srbiju, a. BiH će gostovati Islandu. Potom će ove dve selekcije odigrati međusobno utakmicu u Bosni i Hercegovini.

Tubelis je sa 23 poena predvodio Litvaniju. Marčuljonis je postigao 16 poena, a Blaževič i Radzevičijus po 11.

U ekipi BiH Nurkić je sa 20 poena bio najefikasniji. Pratili su ga Garza sa 14 poena i Alibegović sa 11 poena.

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Košarkaška reprezentacija Srbije na gostovanju Italiji Izvor: Kurir