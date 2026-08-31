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Košarkaška reprezentacija Italije dočekala je Srbiju u sklopu kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine.

Sredinom prve deonice, gde je Srbija ubacila svega četiri poena za 5 minuta igre, selektor "orlova" Dušan Alimpijević morao je da zatraži tajm-aut.

Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA

I bio je izuzetno ljut, a tokom minuta odmora je urlao na srpske košarkaše.

Pogledajte na licu mesta kako je to izgledalo!

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Košarkaška reprezentacija Srbije na gostovanju Italiji Izvor: Kurir