Na tajm-autu, selektor Srbije Dušan Alimpijević pokazao je svoju ljutnju zbog lošeg starta protiv Italije. Saznajte više o ovom incidentu.
haos
GORELO JE NA TAJM-AUTU! Dušan Alimpijević besan kao ris, rekao je sve i svašta našim košarkašima! (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaška reprezentacija Italije dočekala je Srbiju u sklopu kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine.
Sredinom prve deonice, gde je Srbija ubacila svega četiri poena za 5 minuta igre, selektor "orlova" Dušan Alimpijević morao je da zatraži tajm-aut.
Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA
Vidi galeriju
I bio je izuzetno ljut, a tokom minuta odmora je urlao na srpske košarkaše.
Pogledajte na licu mesta kako je to izgledalo!
BONUS VIDEO:
3 · Reaguj
Komentariši