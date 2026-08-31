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Srbija je doživela veliki hendikep u 14. minutu kada se povredio Nikola Milutinov.

Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA

 Igrač Italije Riči je nakon skoka u padu, udario Milutinova u koleno leve noge koji je pao na parket

Milutinov je ostao da leži, a saigrači su ga izneli sa parketa.

Videćemo kakav je stepen povrede i koliko će Milutinov odsustvovati sa parketa.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

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Nikola Milutinov iznet sa terena Izvor: Kurir

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Košarkaška reprezentacija Srbije na gostovanju Italiji Izvor: Kurir