Košarkaši Italije i Srbiju u Pezaru igraju meč u u okviru kvalifikacija za Mundobasket.
KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET
JEZIVA POVREDA MILUTINOVA! Centra Srbije izneli sa terena, nije mogao da hoda!
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Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA
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Igrač Italije Riči je nakon skoka u padu, udario Milutinova u koleno leve noge koji je pao na parket
Milutinov je ostao da leži, a saigrači su ga izneli sa parketa.
Videćemo kakav je stepen povrede i koliko će Milutinov odsustvovati sa parketa.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
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