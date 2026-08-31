Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Utakmica je odigrana u okviru pretkvalifikacija za Azijski kup, koji će biti održan 2029. godine.

Palestinci su već u prvoj četvrtini ubacili neverovatnih 47 poena, a do poluvremena su stigli do 84. U nastavku nisu spuštali ritam, pa su treću deonicu završili sa 41, a poslednju sa 43 postignuta poena.

Čak desetorica košarkaša Palestine imala su dvocifren učinak. Najefikasniji je bio Tamer Habaš sa 22 poena, pet skokova i tri asistencije.

Mohamed Abušamsija i Omar Sulejman dodali su po 18 poena.

Ovim susretom postavljen je i rekord kvalifikacija za Azijski kup po ukupnom broju poena na jednoj utakmici – dve reprezentacije zajedno su postigle 246. Palestina je ujedno ostvarila najubedljiviju pobedu u istoriji ovog kvalifikacionog takmičenja, sa razlikom od 90 poena.