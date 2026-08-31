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Košarkaška reprezentacija Grčke savladala je u Atini Španiju posle produžetka rezultatom 108:106 (19:20, 24:22, 24:16, 19:28, 22:20).

Grčka je posle ove pobede na učinku 4-4 u grupi I, čime je uhvatila priključak za prvoplasirane tri ekipe. Španija je doživela treći poraz, uz pet pobeda na čelu tabele.

Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA

 Po 29 poena u domaćem timu postigli su Dorsi i Mitoglu. Kalates je postigao 13 poena (8 asistencija), a Toliopulos 11.

Kod Španaca Para je postigao 18 poena, Sen-Superi 16, Mara 15, Brizuela 14.

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Nikola Jokić na meču protiv Italije Izvor: Kurir