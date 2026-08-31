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1/10 Vidi galeriju Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA

Srbija je u Pezaru savladala Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10), čime se osamostalila na drugoj poziciji u grupi J sa učinkom 6-2. Italija je treća sa pet pobeda i tri poraza.

Podsetimo, tri najbolje iz grupe igraće na Mundobasketu 2027. godine u Kataru.

Srbija je tako posle sedam godina i tri uzastopna poraza, uspela da skine "prokletstvo" Italije.

Svoje prve utiske posle meča izneo je selektor Srbije Dušan Alimpijević.

"Moram da budem jako srećan zbog ove pobede jer smo igrali u dobroj atmosferi, protiv dobrog trenera i dobre ekipe. Znali smo koliko je Italija opasna. Verujem da smo odradili prilično dobar posao u odbrani. Ono na šta sam posebno ponosan jeste to što je moj tim igrao kao porodica. Uživao je u teškoj i agresivnoj odbrani, a uticaj momaka sa klupe je neverovatan. Ovo je naša druga utakmica u ovom prozoru i oni imaju veliki značaj za naš tim"

Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju bila je priča koju je selektor ispričao o Nikoli Jokiću. Alimpijević je otkrio da je najbolji srpski košarkaš poslednjih dana bio bolestan, ali da nije želeo da odustane od nastupa za reprezentaciju.

"Takođe, ono što hoću da kažem i što je najvažnije jeste da su svi igrali na svom maksimumu i dali svoj maksimum. Ali ovaj gospodin, koji je bio pored mene, bio je jako bolestan poslednjih dana. On je odbio da odustane i da napusti svoj tim. Došao je da igra, nije se žalio, ništa nam nije rekao. On je uradio to što je uradio. Zato smo ponosni što imamo kapitena kao što je on", istakao je Alimpijević.

Selektor je potom posebno pohvalio i ostale igrače, koji su, kako je naglasio, uradili ogroman posao i kada ih šut nije služio.

"Sa druge strane, svi momci koji su dali tu ekstra energiju, skokove, neverovatnu odbranu... Ne mogu nekog da izostavim. Možda nisu pogađali sve, ali su uradili tako mnogo toga, prljav posao, guranje, igranje dobre odbrane, skakali su, zaustavljali protivničke igrače. Tanasković, Gudurić, Dobrić, Lakić... Dali su svoj maksimum svi večeras", zaključio je Alimpijević.