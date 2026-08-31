Partizan je u prvoj pripremnoj utakmici savladao Zenit rezultatom 83:71, uz sjajne partije Vildose i Stivensa.
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PARTIZAN UPALIO MOTORE! Crno-beli rutinski savladali Zenit, Vildoza i Stivens dominirali!
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Košarkaši Partizana okupili su se pre nekoliko dana, a odigrali su i prvu pripremnu utakmicu u novoj sezoni protiv Zenita iz Sankt Peterburga - slavivši rezultatom 83:71.
Tim Đoana Penjaroje je slavio uz veoma dobre partije Lamara Stivensa i Luke Vildose.
KK Partizan - pripreme Foto: KK PARTIZAN
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Amerikanac je bio najefikasniji igrač susreta sa 16 poena i osam asistencija, a isti broj uspešnih dodavanja imao je i Argentinac, koji je ubacio 10 poena.
Veoma dobru partiju odigrao je i Žofri Lovernj, strelac 12 poena uz pet skokova, dok su dvocifreni bili i Mario Nakić sa 11 i Tonje Džekiri sa 10 koševa. Kajl Olmen je imao osam, Uroš Danilović četiri, a Alesandro Pajola i Bandža si po tri poena.
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