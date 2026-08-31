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Košarkaši Partizana okupili su se pre nekoliko dana, a odigrali su i prvu pripremnu utakmicu u novoj sezoni protiv Zenita iz Sankt Peterburga - slavivši rezultatom 83:71.

Tim Đoana Penjaroje je slavio uz veoma dobre partije Lamara Stivensa i Luke Vildose.

KK Partizan - pripreme Foto: KK PARTIZAN

Amerikanac je bio najefikasniji igrač susreta sa 16 poena i osam asistencija, a isti broj uspešnih dodavanja imao je i Argentinac, koji je ubacio 10 poena.

Veoma dobru partiju odigrao je i Žofri Lovernj, strelac 12 poena uz pet skokova, dok su dvocifreni bili i Mario Nakić sa 11 i Tonje Džekiri sa 10 koševa. Kajl Olmen je imao osam, Uroš Danilović četiri, a Alesandro Pajola i Bandža si po tri poena.

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Grobari na meču Partizan - IMT Izvor: Kurir