Orlovi pobedom nad Italijom skočili na drugo mesto u grupi J
Košarka
OVAKO IZGLEDA TABELA GRUPE U KOJOJ JE SRBIJA: Orlovi pretekli Italiju, ali su loše vesti stigle iz Viljnusa
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Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras na gostujućem terenu u Pezaru selekciju Italije 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10), u utakmici osmog kola Grupe J u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA
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Srbija je ovom pobedom preskočila Italiju. Ekipa Dušana Alimpijevića je druga na tabeli sa šest pobeda i dva poraza, a Italija ima 5/3 na trećem mestu.
Ipak, da veče ne bude savršeno pobrinula se Litvanija koja je u Viljnusu savladala Bosnu i Hercegovinu i tako zakomplikovala situaciju u grupi.
Tri ekipe iz grupe idu na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru.
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U sledećem kolu Srbija će 26. novembra igrati protiv Litvanije, a tri dana kasnje će ugostiti Italiju.
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