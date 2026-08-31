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Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras na gostujućem terenu u Pezaru selekciju Italije 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10), u utakmici osmog kola Grupe J u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

1/10 Vidi galeriju Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA

Srbija je ovom pobedom preskočila Italiju. Ekipa Dušana Alimpijevića je druga na tabeli sa šest pobeda i dva poraza, a Italija ima 5/3 na trećem mestu.

Ipak, da veče ne bude savršeno pobrinula se Litvanija koja je u Viljnusu savladala Bosnu i Hercegovinu i tako zakomplikovala situaciju u grupi.

Tri ekipe iz grupe idu na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru.





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U sledećem kolu Srbija će 26. novembra igrati protiv Litvanije, a tri dana kasnje će ugostiti Italiju.