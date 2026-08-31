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Nikola Jokić možda nije isporučio statistiku kakvu mnogi od njega očekuju, ali je još jednom pokazao ono što ga i čini posebnim - kada igra za Srbiju, lični učinak mu je u drugom planu, a jedino što se računa jeste pobeda ekipe.

Srbija je uspela da savlada Italiju 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10), a Jokić je posle utakmice posebno istakao atmosferu i podršku koju je reprezentacija imala u Italiji.

1/10 Vidi galeriju Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA

Posle meča Jokić je bio iskren do srži i rekao tom prilikom:

- Prvo hoću da se zahvalim italijanskim navijačima, bila je sjajna atmosfera. Imam mnogo prijatelja u Italiji i baš su nas lepo dočekali - rekao je Jokić.

Srpski as potom je govorio o samoj utakmici i načinu na koji je njegov tim uspeo da preuzme kontrolu.

- Prvih nekoliko minuta igrali su veoma agresivno, kontrolisali ritam… Ali, kad smo poveli, kontrolisali smo meč sve vreme. Bio je jedan prozor u trećoj četvrtini kada su napravili seriju 8:0, ali energija Lakića, Dangubića, Dobrića i Tanaskovića bila je neverovatna. Oni su nam doneli ekstra posede, ekstra poene i energiju koja je vodila tim. Naravno, Avramović i Gudurić su igrali sjajno, puno pogađali, ali ovi momci su bili sjajni - istakao je Jokić.

Posebno zanimljivo bilo je pitanje italijanskog novinara o tome kako su domaći igrači čuvali Jokića, koji je tokom meča često bio udvajan i izložen velikoj pažnji odbrane.

Međutim, odgovor srpskog centra najbolje je pokazao njegov odnos prema reprezentaciji i košarci.

- Iskreno, tako su me branili mnogo puta i ranije. Ali, zato volim da igram za reprezentaciju i da se takmičim: najvažnije je pobediti, bez obzira na sve. Ako ja mogu da stvorim prednost i ako nemam loptu u rukama, ako mogu drugi momci da pogađaju, biće mi više nego drago da to uradim - poručio je Jokić.

Na kraju je još jednom pohvalio Italijane za način na koji su ga branili, ali i jasno stavio do znanja da ga takav pristup ne iznenađuje.

- Dobro su me branili, iako nije nešto novo za mene.

Upravo takav stav možda i najbolje objašnjava zbog čega je Jokić godinama među najboljim, a mnogi će reći i najbolji košarkaš sveta. Kada je potrebno, može da zatrpa protivnika poenima, ali kada odbrana usmeri sve na njega, spreman je da se povuče, razigra saigrače i uradi sve što je potrebno da Srbija dođe do pobede.

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