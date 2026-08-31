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Košarkaši Srbije savladali su Italiju sa 76:64 i upisali važnu pobedu u borbi za plasman na Mundobasket 2027. godine.

Nakon utakmice u Pezaru, javnosti se obratio bek naše selekcije Aleksa Avramović:

- Nismo klonuli duhom ni kad nas nije hteo šut. Nismo odustajali, uvek smo grizli, imali energiju za napred. Vukao nas je trener, vukla ekipa… Marko Gudurić je bio fantastičan. Vukli su nas i ofanzivni skokovi - rekao je Avramović.

1/10 Vidi galeriju Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA

Posebno je izdvojio situaciju sa Nikolom Milutinovim, koji je tokom utakmice doživeo bolan udarac, ali je insistirao da nastavi meč.

- Čovek je pao Nikoli Milutinovu na nogu, mislili smo da je gotovo što se tiče ove utakmice, ali je rekao da može. To je pravi odnos prema reprezentaciji. Na nama je samo da idemo napred, da grizemo, da se borimo.

Avramović je potom podsetio i na probleme koje je Italija pravila Srbiji u prethodnim duelima, uz slikovitu opasku:

- Nikola Jokić je bolestan bio. Jovan Novak isto. Nema izgovora. Svi ginemo za ovaj grb i ponašamo se kao da je svaka utakmica nešto posebno. Specijalno jer smo od poslednjih pet utakmica četiri izgubili od Italije, znamo koliko su nam problema pravili. Što bi rekao jedan drug – imali su naš broj telefona.

01:28 Aleksa Avramović posle pobede u Italiji Izvor: Kurir

Iako se Italija u jednom trenutku približila, a Srbiju nije služio šut, Avramović kaže da u ekipi nije bilo sumnje.

- Nikada. Bog je uvek neko ko nas gura napred. Ako ja nisam imao svoje šutersko veče, nisam odustajao. Pre svega hvala mojim saigračima.

Posebno mesto u njegovim rečima imao je Dejan Davidovac, čije mu je obraćanje na poluvremenu ostalo urezano u sećanje.

- Neću zaboraviti šta mi je Dejan Davidovac rekao na poluvremenu. Neću zaboraviti njegove reči. To što mi imamo ne može da se poredi ni sa čim drugim. Ta energija i to prijateljstvo.

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