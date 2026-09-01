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Uvek nezgodan rival Srbiji je pružio odličan otpor u Pezaru pred oko 9.500 gledalaca, ali je ekipa Dušana Alimpijevića uspela da zabeleži izuzetno važan trijumf.

Srbija je do pobede stigla rezultatom 76:64, a činjenica da Nikola Jokić, pa čak ni Nikola Jović, kao drugi NBA predstavnij aktuelnog sastava, nisu bili u prvom, pa ni drugom planu, može da nam kaže dosta o tome koliko je dobro naša reprezentacija igrala.

Aleksa Avramović sa 20 poena, tri asistencije i tri skoka i Marko Gudurić sa 19 poena, četiri asistencije i dva skoka su bili najbolji, Ognjen Dobrić je dodao devet poena, a Nikola Jokić osam uz isto toliko skokova.

1/10 Vidi galeriju Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA

Srbija je imala prednost od devet poena na poluvremenu, a potom od samo tri pred početak poslednje četvrtine. Zaigrali su tada naši momci i sjajnu odbranu, pa su Italiji u četvrtoj deonici dozvolili da postigne samo 10 poena.

Sada Alimpijević može malo da odahne jer je situacija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo prilično dobra nakon pobeda protiv Italije i pre toga protiv Islanda u Beogradu.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Italija - Srbija:

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