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Košarkaši Bosne iz Sarajeva igraće naredne sezone u Evrokupu umesto Monaka, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

U saopštenju se navodi da je utvrđeno da Monako nije ispunio uslove koji su predviđeni pravilnikom takmičenja.

Monako - Crvena zvezda Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

"Bosna će učestvovati u Evrokupu na osnovu jednogodišnje pozivnice, a igraće u grupi D u kojoj se već nalaze Bahčešehir, Balkan Botevgrad, Lijetkabelis, PAOK, Ulm i Roma. Za Bosnu će ovo biti povratak u Evrokup posle sezone 2007/2008, kada su prvi i jedini put nastupili u ovom takmičenju", navodi se u saopštenju.

Košarkaši Bosne će prvi meč u Evrokupu odigrati 30. septembra protiv Lijetkabelisa.

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