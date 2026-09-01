U saopštenju se navodi da je utvrđeno da Monako nije ispunio uslove koji su predviđeni pravilnikom takmičenja.

"Bosna će učestvovati u Evrokupu na osnovu jednogodišnje pozivnice, a igraće u grupi D u kojoj se već nalaze Bahčešehir, Balkan Botevgrad, Lijetkabelis, PAOK, Ulm i Roma. Za Bosnu će ovo biti povratak u Evrokup posle sezone 2007/2008, kada su prvi i jedini put nastupili u ovom takmičenju", navodi se u saopštenju.