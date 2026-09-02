Slušaj vest

Ovaj 27-godišnji reprezentativac Dominikanske Republike potpisao je dvogodišnji ugovor sa Barselonom.

On je prošlu sezonu proveo u ekipi Oseola Medžik, filijali Orlando Medžika u Dži ligi. Na 48 utakmica prosečno je beležio 8,9 poena, četiri skoka, 2,1 asistenciju i 1,5 ukradenih lopti.

Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026 Foto: @starsport

Minaja je upisao i 57 nastupa u NBA ligi igrajući za Portland.

On je 11. pojačanje Barselone ovog leta.

Ne propustiteFudbalPOLITIKA U PRVOM PLANU: Barselona okrenula leđa ceremoniji za španske prvake zbog estelade
profimedia0508356277.jpg
FudbalBARSELONA MOŽE DA ODAHNE! Poznat stepen povrede Gavija!
KošarkaBOMBA NA KATALONSKI NAČIN: Barselona dovela francuskog diva
Žoan Makundu
FudbalNAVIJAČI U TRANSU! BUSKETS ZAVRŠIO KARIJERU, PA SE VRATIO U BARSU! Klub se odmah oglasio, evo kakav zadatak će obavljati legendarni fudbaler!
Serhio Buskets završava karijeru

00:27
Ovacije za Sašu Obradovića u Areni Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić