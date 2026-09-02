Košarkaški klub Barselona saopštio je danas da je Džastin Minaja novi igrač tog kluba.
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BARSA DOVELA 11. POJAČANJE OVOG LETA! Stigao je bivši igrač Orlanda koji je odigrao više od 50 utakmica u NBA ligi!
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Ovaj 27-godišnji reprezentativac Dominikanske Republike potpisao je dvogodišnji ugovor sa Barselonom.
On je prošlu sezonu proveo u ekipi Oseola Medžik, filijali Orlando Medžika u Dži ligi. Na 48 utakmica prosečno je beležio 8,9 poena, četiri skoka, 2,1 asistenciju i 1,5 ukradenih lopti.
Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026 Foto: @starsport
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Minaja je upisao i 57 nastupa u NBA ligi igrajući za Portland.
On je 11. pojačanje Barselone ovog leta.
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